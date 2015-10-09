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Футбол
Вчера 18:28
 

"Ливерпуль" удержал Салаха миллионами: раскрыты условия контракта

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"Ливерпуль" удержал Салаха миллионами: раскрыты условия контракта ©x.com/lfc

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем", и теперь его будущее на "Энфилде" официально связано с клубом до 2027 года. Подробности соглашения раскрывает The Telegraph, передают Vesti.kz

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Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем", и теперь его будущее на "Энфилде" официально связано с клубом до 2027 года. Подробности соглашения раскрывает The Telegraph, передают Vesti.kz

Как сообщает источник, новое соглашение практически идентично предыдущему: зарплата египтянина составит около 20 миллионов фунтов в год - порядка 400 тысяч в неделю с учетом бонусов.

Один из ключевых пунктов в контракте - надбавка за результативность: если Салах забивает не менее 20 голов за сезон, премии активируются автоматически.

В текущем сезоне Салах продемонстрировал выдающуюся результативность, забив 32 мяча в 45 матчах во всех турнирах.

Из них 27 голов пришлись на матчи АПЛ, что позволило ему стать лучшим бомбардиром английского чемпионата. Кроме того, на его счету 22 ассиста - Салах остается ключевой фигурой атакующей линии "Ливерпуля".

Напомним, что форвард присоединился к "мерсисайдцам" в 2017 году и за это время стал настоящей легендой клуба.

В его активе уже 394 матча, 243 забитых мяча и 111 результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" Салах выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 18:00   •   не начат
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