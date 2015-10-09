"Ливерпуль" удержал Салаха миллионами: раскрыты условия контракта

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем", и теперь его будущее на "Энфилде" официально связано с клубом до 2027 года. Подробности соглашения раскрывает The Telegraph, передают Vesti.kz.

Как сообщает источник, новое соглашение практически идентично предыдущему: зарплата египтянина составит около 20 миллионов фунтов в год - порядка 400 тысяч в неделю с учетом бонусов.

Один из ключевых пунктов в контракте - надбавка за результативность: если Салах забивает не менее 20 голов за сезон, премии активируются автоматически.

В текущем сезоне Салах продемонстрировал выдающуюся результативность, забив 32 мяча в 45 матчах во всех турнирах.

Из них 27 голов пришлись на матчи АПЛ, что позволило ему стать лучшим бомбардиром английского чемпионата. Кроме того, на его счету 22 ассиста - Салах остается ключевой фигурой атакующей линии "Ливерпуля".

Напомним, что форвард присоединился к "мерсисайдцам" в 2017 году и за это время стал настоящей легендой клуба.

В его активе уже 394 матча, 243 забитых мяча и 111 результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" Салах выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.