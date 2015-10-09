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Таланта из "Кайрата" отправляют в клуб-сенсацию из Франции

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Таланта из "Кайрата" отправляют в клуб-сенсацию из Франции ©ФК "Кайрат"

Нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев может продолжить карьеру во Франции, перейдя туда в рамках арендного соглашения или полноценного трансфера, передают Vesti.kz. 

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Нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев может продолжить карьеру во Франции, перейдя туда в рамках арендного соглашения или полноценного трансфера, передают Vesti.kz. 

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы Сатпаева заявил, что вариант с арендой в клуб "Страсбур" не исключен. 

"Есть разные сценарии по будущему Сатпаева, все прорабатываем. Во-первых, уверены в хорошем развитии в "Челси". Во-вторых, есть и другие возможности — благо, есть отправная точка. Аренда в "Страсбур"? Или переход в любой другой клуб. "Челси" продает — он и для нас может стать трамплином", - цитирует Ткаченко  sport24.ru. 

BlueCo, совместная компания Тодда Боули и Clearlake Capital (создана в 2022-м при покупке "Челси"), в прошлом году приобрела клуб из Лиги 1 – "Страсбур". Впоследствии туда отправились игроки лондонского клуба в рамках аренды. "Страсбур" на данный момент занимает шестое место в Лиге 1 и претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. 

Ранее Ткаченко также заявил из каких еще топ-лиг интересовались Сатпаевым и есть ли таланты подобного уровня в России. 

Сатпаев присоединится к "Челси" летом 2026 года, подписав контракт на пять лет. "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро - это рекордный трансфер в истории чемпионата Казахстана.

Суперталант из "Кайрата" переходит в гранд в РПЛ. Он заменил Сатпаева в сборной Казахстана

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