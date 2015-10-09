Экс-игрок сборной России вспомнил о предложениях из Казахстана и конфликте с Адиевым

Бывший игрок сборной России Андрей Семенов в интервью "Чемпионату" рассказал о предложениях из Казахстана а также, вспомнил о конфликте с Магомедом Адиевым и работе со Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

Отметим, что с Адиевым он пересекался в грозненском "Ахмате", а с Черчесовым - в пермском "Амкаре" и сборной России. Добавим, что Адиев и Черчесов в свое время тренировали сборную Казахстана.

- Когда приняли решение заканчивать?

- Даже когда пошел в медийку, зимой думал вернуться. Полгода - ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас могу сказать, что окончательно завершил карьеру.

- Кто был главным тренером в вашей карьере?

- Их двое - Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

- Почему?

- С Рахимовым я проработал больше всего. Ему бывало сложно со мной, но он всегда находил нужные слова. Мы держались вместе, мне нравился его подход. В целом нравится, как он ведет себя по жизни. У нас были яркие победы в "Ахмате" над сильными командами. Со Станиславом Саламовичем я начал работать в "Амкаре". Это тренер, который в меня поверил. Можно сказать, что при нем я начал играть в РПЛ. Помню, он дал нам с Максом Канунниковым напутственные слова: "Березуцкие будут до 40 лет играть, что ли?" Я ценю качества Черчесова.

- Вы сказали, что любили побухтеть на тренировках. Как Черчесов к этому относился?

- Не при Черчесове (смеется). С ним я не мог позволить себе такое. На других примерах он дал понять, что с ним это не пройдет.

- История с Адиевым о вашем "нежелании лететь на матч в Краснодар". Что это было?

- У меня болели ноги. Я понял, что не наигрываюсь в составе. Подошел и сказал: "Мусаевич, я понимаю, что не наигрываюсь в составе. Можно я останусь подлечиться?" Ответ: "Да, все хорошо". На следующий день перед командой в Краснодаре в кругу он сказал, что я больше не капитан и не игрок команды. Мне очень странно комментировать такие вещи. После этого я его вообще не видел. Оставалось два или три тура до конца. Я написал начальнику: "Мне можно ехать?" И уехал из Грозного.

- Остались вопросы к Адиеву?

- Если человек так поступает, зачем мне его о чем-то спрашивать?

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Также в Казахстане он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Летом 2024 года на пост главного тренера национальной команды пришел Черчесов. Под его руководством команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций: стартовав с нулевой ничьей против Норвегии в Алматы, она затем потерпела серию поражений, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15.

Напомним, 27 января официально подтвердилось, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.