Трансфер Тагыбергена заставит "Тобол" избавиться от легионеров?

В этом сезоне "Тобол" усилил свою обойму и, в частности, пригласил несколько центральных полузащитников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это может стать проблемой для костанайцев и с кем клуб, скорее всего, расстанется.

На сегодня у "Тобола" собран едва ли не самый широкий и разнообразный подбор центрхавов в лиге. В расположении Нурбола Жумаскалиева есть восемь футболистов, способных сыграть в тройке центральных полузащитников.

В апреле "Тобол" воспользовался ситуацией на рынке и забрал Асхата Тагыбергена из "Ордабасы". Да, усиление статусное и, возможно, в спортивном плане это будет плюсом. Но справедливости ради, и без Асхата у "Тобола" хватало игроков подобного плана.

При этом, сейчас в Костанае минимизировалось количество игрового времени у Ахмеда Эль Мессауди - одного из ключевых полузащитников прошлого сезона. Марокканец дважды в этом сезоне выходил лишь на замену, а затем и вовсе не попадал в заявку команды. Официальной информации о травме не было, но, возможно, причина в этом. Так или иначе, ситуация с Эль Мессауди выглядит тревожной, ведь это один из самых дорогостоящих легионеров "Тобола".

Кроме того, в клубе по-прежнему числится практически игрок-призрак - это болгарин Радослав Цонев. Он прочно осел на скамейке запасных еще в августе прошлого года. Но судя по всему, контракт с ним подписали на два года и уходить зимой по собственной воле Радослав никуда не захотел. Цонев в стартовых турах КПЛ-2025 не попадал даже в заявку, в последних двух матчах был в ней, но на поле так и не вышел.

В общем, все факторы говорят о том, что с Цоневым "Тоболу" необходимо расставаться в ближайшее время, его нахождение в клубе выглядит абсолютно бессмысленным. По Эль Мессауди все несколько иначе, но опять же, сейчас возникли сомнения, покажет ли хавбек хотя бы тот уровень, который был в прошлом году.

Но изначально, планирование селекции "Тобола" именно в ситуации с центрхавами вышло странным. Как говорилось в известном мультфильме, "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное". Похоже, именно по такому принципу действует костанайский клуб.