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КПЛ
Вчера 19:35
 

Трансфер Тагыбергена заставит "Тобол" избавиться от легионеров?

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Трансфер Тагыбергена заставит "Тобол" избавиться от легионеров? ©ФК "Тобол"

В этом сезоне "Тобол" усилил свою обойму и, в частности, пригласил несколько центральных полузащитников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это может стать проблемой для костанайцев и с кем клуб, скорее всего, расстанется.

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В этом сезоне "Тобол" усилил свою обойму и, в частности, пригласил несколько центральных полузащитников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это может стать проблемой для костанайцев и с кем клуб, скорее всего, расстанется.

На сегодня у "Тобола" собран едва ли не самый широкий и разнообразный подбор центрхавов в лиге. В расположении Нурбола Жумаскалиева есть восемь футболистов, способных сыграть в тройке центральных полузащитников.

В апреле "Тобол" воспользовался ситуацией на рынке и забрал Асхата Тагыбергена из "Ордабасы". Да, усиление статусное и, возможно, в спортивном плане это будет плюсом. Но справедливости ради, и без Асхата у "Тобола" хватало игроков подобного плана.

При этом, сейчас в Костанае минимизировалось количество игрового времени у Ахмеда Эль Мессауди - одного из ключевых полузащитников прошлого сезона. Марокканец дважды в этом сезоне выходил лишь на замену, а затем и вовсе не попадал в заявку команды. Официальной информации о травме не было, но, возможно, причина в этом. Так или иначе, ситуация с Эль Мессауди выглядит тревожной, ведь это один из самых дорогостоящих легионеров "Тобола".

Кроме того, в клубе по-прежнему числится практически игрок-призрак - это болгарин Радослав Цонев. Он прочно осел на скамейке запасных еще в августе прошлого года. Но судя по всему, контракт с ним подписали на два года и уходить зимой по собственной воле Радослав никуда не захотел. Цонев в стартовых турах КПЛ-2025 не попадал даже в заявку, в последних двух матчах был в ней, но на поле так и не вышел.

В общем, все факторы говорят о том, что с Цоневым "Тоболу" необходимо расставаться в ближайшее время, его нахождение в клубе выглядит абсолютно бессмысленным. По Эль Мессауди все несколько иначе, но опять же, сейчас возникли сомнения, покажет ли хавбек хотя бы тот уровень, который был в прошлом году.

Но изначально, планирование селекции "Тобола" именно в ситуации с центрхавами вышло странным. Как говорилось в известном мультфильме, "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное". Похоже, именно по такому принципу действует костанайский клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Тобол ФК Казахстан КПЛ КПЛ 2025 Футбол

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