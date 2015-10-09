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Лига чемпионов
Вчера 14:56
 

Лидер "Барселоны" намекнул на требл после разгрома в Лиге чемпионов

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Лидер "Барселоны" намекнул на требл после разгрома в Лиге чемпионов ©x.com/FCBarcelona

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на историческое достижение - победу сразу в трех турнирах по итогам сезона, сообщают Vesti.kz.

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Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на историческое достижение - победу сразу в трех турнирах по итогам сезона, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы уверенно лидируют в Ла Лиге, уже вышли в финал Кубка Испании, где сыграют 26 апреля с "Реалом", а в первом четвертьфинале Лиги чемпионов буквально смели с поля дортмундскую "Боруссию" - 4:0.

"Требл"? Я уже говорил: если ты играешь за "Барселону", ты должен бороться за победу во всех турнирах", – приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

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Сам Рафинья был одним из героев разгрома "Боруссии" - забил гол и дважды ассистировал партнерам. С такими цифрами в игре и такой формой бразилец всерьез может претендовать на один из лучших сезонов в карьере. В этом розыгрыше он провел 45 матчей, оформив 28 голов и 22 результативные передачи во всех клубных турнирах.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Виго   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
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