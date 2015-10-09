Лидер "Барселоны" намекнул на требл после разгрома в Лиге чемпионов

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на историческое достижение - победу сразу в трех турнирах по итогам сезона, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы уверенно лидируют в Ла Лиге, уже вышли в финал Кубка Испании, где сыграют 26 апреля с "Реалом", а в первом четвертьфинале Лиги чемпионов буквально смели с поля дортмундскую "Боруссию" - 4:0.

"Требл"? Я уже говорил: если ты играешь за "Барселону", ты должен бороться за победу во всех турнирах", – приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

"Барселона" замахнулась на требл? В клубе сделали завление

Сам Рафинья был одним из героев разгрома "Боруссии" - забил гол и дважды ассистировал партнерам. С такими цифрами в игре и такой формой бразилец всерьез может претендовать на один из лучших сезонов в карьере. В этом розыгрыше он провел 45 матчей, оформив 28 голов и 22 результативные передачи во всех клубных турнирах.