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Англия
Вчера 07:25
 

"Манчестер Сити" предложил 275 млн евро за игрока сборной Испании

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"Манчестер Сити" предложил 275 млн евро за игрока сборной Испании ©facebook.com/fcbarcelona

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии в следующем сезоне.

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Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии в следующем сезоне.

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По информации Barca Universal, "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении футболиста и предложил "блаугране" сумму в размере 275 млн евро за трансфер.

Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.

 В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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