"Манчестер Сити" предложил 275 млн евро за игрока сборной Испании

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии в следующем сезоне.

По информации Barca Universal, "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении футболиста и предложил "блаугране" сумму в размере 275 млн евро за трансфер.

Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.