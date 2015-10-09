"Манчестер Сити" предложил 275 млн евро за игрока сборной Испании

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии в следующем сезоне.
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По информации Barca Universal, "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении футболиста и предложил "блаугране" сумму в размере 275 млн евро за трансфер.
Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.
В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Чемпионат Англии 2024/25 • Англия, Ньюкасл-апон-Тайн • Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30 • не начат
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