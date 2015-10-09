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Испания
Вчера 09:05
 

В "Реале" приняли жесткое решение по Анчелотти

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В "Реале" приняли жесткое решение по Анчелотти ©facebook.com/RealMadrid

В мадридском "Реале" рассматривают вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти даже в случае, если он выиграет чемпионат Испании по итогам сезона. 

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В мадридском "Реале" рассматривают вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти даже в случае, если он выиграет чемпионат Испании по итогам сезона. 

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что качество игры "сливочных" на текущий момент настолько невысокого уровня, что он готов сменить тренера даже в случае завоевания титула в Примере. 

По информации источника, определяющим фактором станет выступление "Реала" в Лиге чемпионов. Победа "сливочных" в главном европейском клубном турнире будет гарантировать, что итальянский специалист сможет доработать до конца контракта, заканчивающегося летом 2026 года.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила "Арсеналу" со счетом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.

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