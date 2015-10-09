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Испания
Вчера 15:23
 

Турецкий Месси поставил условие "Реалу". Причем тут Анчелотти?

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Турецкий Месси поставил условие "Реалу". Причем тут Анчелотти? ©/x.com/realmadrid

В мадридском "Реале" зреет напряжение: 20-летний вундеркинд Арда Гюлер может покинуть команду, если Карло Анчелотти останется у руля на следующий сезон, сообщают Vesti.kz.

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В мадридском "Реале" зреет напряжение: 20-летний вундеркинд Арда Гюлер может покинуть команду, если Карло Анчелотти останется у руля на следующий сезон, сообщают Vesti.kz.

По данным Real Madrid Confidential, турецкий полузащитник, известный как Турецкий Месси лично сообщил о своем недовольстве президенту клуба Флорентино Пересу.

Главная причина - мало игрового времени. Несмотря на 34 матча за "сливочных" в этом сезоне, Арда чаще выходит с лавки и не чувствует полной доверенности от тренера. Его статистика: три гола и шесть ассистов - при ограниченных минутах это довольно весомо.

Контракт Гюлера с "королевским клубом" действует до лета 2029 года, но, похоже, игрок готов искать новый путь, если ситуация не изменится. Ультиматум прозвучал четко: или стабильная роль в основе, или трансфер.

 

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Реал М
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Алавес
Ничья
Реал М
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Анчелотти Карло Реал Мадрид Турция Футбол

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