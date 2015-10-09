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Вчера 16:46
 

Легенда "Реала" раскритиковал клуб после разгрома от "Арсенала"

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Легенда "Реала" раскритиковал клуб после разгрома от "Арсенала" ©x.com/realmadrid

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал разгромное поражение "сливочных" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал разгромное поражение "сливочных" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Напомним, первый четвертьфинальный матч состоялся в ночь с 8 на 9 апреля и завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

"После счета 0:2 казалось, что все потеряно. По моему опыту, если "Реал" проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: "Пожалуйста, не забивайте нам четвертый!"

В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на "Бернабеу". Мы должны атаковать без остановки", - сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, ответная игра состоится в Мадриде в ночь с 17 на 18 апреля.

Отметим, что "Реал" является действующим победителем турнира.

Добавим, что Кроос на протяжении десяти сезонов выступал за "Реал" (2014-2024), завершив прошлым летом свою карьеру.

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