Легенда "Реала" раскритиковал клуб после разгрома от "Арсенала"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал разгромное поражение "сливочных" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Напомним, первый четвертьфинальный матч состоялся в ночь с 8 на 9 апреля и завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

"После счета 0:2 казалось, что все потеряно. По моему опыту, если "Реал" проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: "Пожалуйста, не забивайте нам четвертый!"

В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на "Бернабеу". Мы должны атаковать без остановки", - сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.