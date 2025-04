"Манчестер Сити" принял решение по Хусанову

"Манчестер Сити" объявил состав на матч 32-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщают Vesti.kz.

Хосеп Гвардиола выбрал следующий состав игроков на предстоящий матч:

Эдерсон (вр), Льюис, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Ковачич, Гюндоган, де Брюйне (к), Макэйти, Мармуш.

В стартовый состав попал бельгийский ветеран Кевин де Брюйне, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов начнет матч на скамейке запасных "горожан".

Встреча на поле "Сити" начнется в 16:30 по казахстанскому времени.

Напомним, команда Гвардиолы набрала 52 балла и занимает шестое место в таблице АПЛ. У "Кристал Пэлас" 43 балла и 11 место.

Lining up this afternoon! 💪🩵



XI | Ederson, Lewis, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Kovacic, Gundogan, De Bruyne (C), McAtee, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Grealish, Doku, Bernardo, Reis, Savinho, Nunes, Khusanov, Bobb#ManCity | @etihad pic.twitter.com/jUCpi5oiKL