Гвардиола хочет забрать у "Барселоны" звездного бразильца

"Манчестер Сити" в летнее трансферное окно намерен подписать вингера "Барселоны" и сборной Бразиии Рафинью Диаса.

Как сообщает El Nacional, атакующие игроки "горожан" Кевин де Брейне, Бернарду Силва и Фил Фоден не оправдали ожиданий клуба в нынешнем сезоне, поэтому Гвардиола хочет подписать нового звездного нападающего. Испанский тренер пытался подписать Рафинью ещё до того, как тот перешёл в "Барселону", а теперь попытается снова сделать это.

В свою очередь, 28-летний бразилец утверждал, что он счастлив в каталонском клубе, особенно сейчас, когда есть амбициозный проект.

В этом сезоне Рафинья забил 28 голов и отдал 22 ассиста в 45 матчах на клубном уровне.