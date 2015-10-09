"Барселона" предложила зарплату в 8 миллиардов другу Ямаля. Подробности

"Барселона" продолжает борьбу за приятеля Ламина Ямаля по сборной Испании - вингера "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса. На сей раз решающим фактором может стать контракт с круглой суммой для 22-летнего футболиста, передают Vesti.kz.

Самый желанный трансфер "Барселоны"?

Трансферная сага началась еще летом 2024 года, когда Испания добилась триумфа на чемпионате Европы, а фанатов поразила невероятная сыгранность Ямаля и Уильямса. Они были главной атакующей силой "красной фурии".

Однако переход так и не состоялся. Тогда Нико объяснил свое решение тем, что он очень тесно связан с баскским клубом. Несмотря на это, каталонцы по-прежнему намерены заполучить молодого таланта.

Новая попытка каталонцев

По информации FCBN, Уильямс по-прежнему мечтает играть за "сине-гранатовых". Поэтому он готов пойти на уступки, чтобы договориться с грандом о сумме гонорара. Предварительно 22-летний нападающий может рассчитывать на зарплату около 15 (8,6 миллиарда тенге) миллионов евро в год. Это почти на 5 миллионов больше, чем он зарабатывает в этом сезоне в "Атлетике".

Развязка трансфера должна состояться в конце текущего розыгрыша.

В этой кампании Нико уже провел 40 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Ранее Ямаль спас своего одноклубника, но в "Барсе" это ничего не меняет. Также Ламин и "Барселона" стали близки к историческому решению.

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