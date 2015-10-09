Наследник Месси? Ямаль и "Барселона" близки к историческому решению

Юный вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль может вскоре примерить на себя один из самых легендарных номеров клуба - десятку, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

Сейчас 17-летний вингер играет под 19-м номером, но, по информации журналиста Тони Хуанмарти, с началом следующего сезона ситуация может измениться.

Причина - возможный уход Ансу Фати, которому в данный момент принадлежит культовая "десятка". К слову, Ямаль уже мог получить этот номер перед стартом текущего сезона, но тогда проявил уважение к Фати и отказался от столь громкого перехода.

Стоит напомнить, что десятый номер в "Барсе" - это не просто цифра. Под ним блистал сам Лионель Месси, ставший не только лучшим бомбардиром в истории клуба, но и его символом. Возможно, именно Ламин станет тем, кто вдохнет в него новую жизнь.