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Лига чемпионов
Вчера 10:17
 

Ямаль спас своего одноклубника, но в "Барсе" это ничего не меняет

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Ямаль спас своего одноклубника, но в "Барсе" это ничего не меняет ©x.com/fcbarcelona

Ансу Фати, который не выходил на поле с января, неожиданно появился в матче Лиги чемпионов против "Боруссии", проведя на поле всего четыре минуты. Это стало возможным благодаря инициативе Ламина Ямаля, поддержавшего своего друга и одноклубника, передают Vesti.kz со ссылкой на Еlgoldigital

Поделиться

Ансу Фати, который не выходил на поле с января, неожиданно появился в матче Лиги чемпионов против "Боруссии", проведя на поле всего четыре минуты. Это стало возможным благодаря инициативе Ламина Ямаля, поддержавшего своего друга и одноклубника, передают Vesti.kz со ссылкой на Еlgoldigital

Несмотря на эпизодическое возвращение, "Барселона" окончательно определилась с будущим игрока. Руководство клуба - Деко, Лапорта и Ханси Флик - не видит Фати в проекте на следующий сезон и готово выдать ему карту свободы, чтобы тот мог уйти без компенсации.

Такой шаг поможет клубу сократить расходы, ведь зарплата игрока остается одной из самых высоких в команде.

На данный момент рассматриваются три варианта продолжения карьеры для Фати: предложения поступили из Саудовской Аравии, а также от "Сельты" и "Севильи".


Интересно, что параллельно с этим в "Барселоне" обсуждают идею продлить контракт игрока до 2030 года - исключительно ради перераспределения оставшихся 26 миллионов евро по зарплате, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Решение пока не принято, но сам факт обсуждения говорит о непростой ситуации вокруг игрока, который когда-то считался будущим клуба.

Напомним, что "Барселона" разгромила "Боруссию" со счетом 4:0 на своем поле. Рафинья открыл счет на 25-й минуте, во втором тайме дубль оформил Левандовски, а точку в матче поставил Ямаль на 77-й.

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