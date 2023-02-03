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"Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ

"Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ
©Ла Лига

В марте молодежная сборная Казахстана до 21 года начнет отборочный цикл на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2025 году. Соперниками подопечных Кайрата Нурдаулетова станут команды Испании, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Мальты. Корреспондент Vesti.kz изучил юных звезд всех этих сборных и выделил тех игроков, которые могут сыграть против казахстанской "молодежки".

По суммарной стоимости составов сборная Казахстана (3,15 миллиона евро) превзошла лишь соперников из Мальты (1,3 миллиона). У Венгрии - 5,98 миллиона, Шотландии - 15,18 миллиона, Бельгии - 95,2 миллиона, Испании - 151,8 миллиона евро. 

По регламенту проведения квалификации к молодежным чемпионатам Европы в составах команд могут быть игроки, которым на момент стартовой игры отборочного цикла не больше 21 года. Фактически футболисту может быть 21 год и 364 дня в день проведения игры, и он все равно будет допущен как до квалификации, так и до финальной части в случае выхода туда.

Стартовые матчи квалификации будут проходить с 20 по 28 марта, и уже точно с шансами поиграть за "молодежку" в заключительном отборе попрощались нападающие Бакдаулет Зульфикаров (11 марта исполнится 22 года) и Алияр Мухамед (20 марта).

Нурдаулетов потенциально может рассчитывать и на некоторых игроков, которые уже вызывались в главную сборную страны. К примеру, на Абылайхана Жумабека и Максима Самородова. В этой возрастной категории это самые опытные казахстанские игроки на уровне КПЛ. У Жумабека в высшем дивизионе 51 матч, десять голов и два ассиста, у Самородова же 45 матчей, в которых он оформил шесть голов и столько же голевых передач.

Также более-менее хорошим опытом в КПЛ обладают Алишер Ажимов (37, 2+1), Абылайхан Назымханов (28, 1+0), Арсен Буранчиев (27, 1+1), Станислав Басманов (26, 3+1), Мирас Турлыбек (25, 4+2), Дамир Касабулат (23, 0+0), Галымжан Кенжебек (23, 3+2), Адильхан Добай (23, 1+2), Батырхан Тажибай (21, 0+1) и Ерсултан Калдыбеков (21, 0+0). Не стоит забывать и о раскрывшемся в этом году Адилете Садыбекове (11, 0+2).

Самый звездный состав, конечно же, у Испании. И это при том, что много молодых игроков миновали "молодежку" и сразу же попали во взрослую сборную: Педри, Гави, Ансу Фати, Нико Уильямс, Алехандро Бальде и не только. По возрасту эти футболисты вполне могли бы сыграть с командой Казахстана, но вряд ли их будут "спускать" в молодежную команду из главной, где они уже играют ключевую роль.

Можно выделить сразу десятерых юных перспективных, но уже опытных футболистов, цена каждого из которых превышает пять миллионов евро. К примеру, вингер "Вильярреала" Алекс Баэна, у которого за плечами 24 матча, четыре гола и один ассист в Ла Лиге, а еще 6+4 в 15 матчах в еврокубках. Он оценивается в 15 миллионов евро.

Воспитанник "Барселоны" Нико Гонсалес в 40 матчах Ла Лиги забил три мяча и отдал одну результативную передачу, а еще провел семь встреч в еврокубках. Его ценник - 14 миллионов евро. В десять миллионов оценен футболист "Сельты" Габри Вейга, у которого 31 матч в Ла Лиге, в которых он забил четырежды и ассистировал партнерам дважды.

Кто еще имеет опыт в Ла Лиге: Андер Барренечеа из "Реал Сосьедад" (74, 6+1), Нико Меламед из "Эспаньола" (50, 1+1), выступающий за "Жирону" воспитанник "Реала" Мигель Гутьеррес (27, 0+3), Хесус Васкес из "Валенсии" (20, 0+0) и оцененный в девять миллионов евро Арнау Мартинес из "Жироны" (16, 2+1).

Есть и те, кто успел освоиться в других топовых чемпионатах Европы. Так, 19-летний Хуан Лариос играет за английский "Саутгемптон", и в АПЛ он провел уже пять матчей. А 20-летний вингер Уго Новоа сейчас играет в швейцарском "Базеле", но ранее защищал цвета немецкого "РБ Лейпциг", проведя в Бундеслиге 15 матчей и забив два мяча. 

Бельгийцам при желании тоже можно собрать звездную "молодежку", попросив помощи у уже доросших до взрослой команды Амаду Онаны, Жереми Доку и Зено Дебаста. Но вряд ли такое произойдет. Так или иначе выбор у тренерского штаба достаточно широкий и перспективных игроков достаточно.

Мы выделили нескольких футболистов, которые уже перебрались из Бельгии в более топовые европейские чемпионаты, а также выступали в еврокубках. К примеру, оцененный в 25 миллионов евро опорник "Саутгемптона" Ромео Лавиа провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил один гол. Другой игрок центра поля 20-летний Элиот Матазо принял участие в 28 матчах французской Лиги 1 за "Монако", в них он набрал статистику 1+1. 

Астер Вранкс уже стоит десять миллионов евро. Полузащитник "Милана" провел семь матчей в Серии А, в которых отметился ассистом, а в прошлом он забил дважды в 25 играх Бундеслиги в составе "Вольфсбурга". Вингер испанской "Альмерии" Ларжи Рамазани провел в Ла Лиге 18 матчей и забил два мяча. Еще у него один матч в еврокубках, и не представляете какой. Осенью 2019-го он был частью состава "Манчестер Юнайтед", который проиграл на выезде "Астане" в Лиге Европы - 1:2. В той встрече он вышел на замену в концовке. Не исключено, что вскоре он вновь сыграет на "Астана Арене".

В еврокубках себя зарекомендовали 16-летний Жюльен Дюранвиль (4, 0+0), голкипер Мартен Вандевордт (9), а также более опытные полевые футболисты Яри Версхарен (14, 3+3) и Мишель-Анж Баликвиша (15, 2+4). Они выступают за "Боруссию Д", "Андерлехт", "Генк" и "Антверпен" соответственно. 

В шотландской "молодежке" поменьше восходящих звезд, чем у испанцев или бельгийцев, но они тоже есть. Такие игроки, как Аарон Хики, Нейтан Паттерсон, Билли Гилмор и Келвин Рэмзи уже выступают на высочайшем уровне и заиграны за взрослую сборную Шотландии. 

Из состава молодежной сборной можно отметить латераля итальянской "Эллас Вероны" Джоша Дойга. В Серии А он провел 13 матчей, в которых отметился статистикой 2+4. Также он провел две игры в еврокубках. 20-летний атакующий полузащитник Эллиот Андерсон защищает цвета "Ньюкасла" в АПЛ. Он провел за команду в одной из ведущих лиг мира девять матчей.

Хочется отметить и 19-летнего центрбека Леона Кинга. Пока он играет на родине в составе "Рейнджерс", однако в этом сезоне принял участие в шести матчах в рамках Лиги чемпионов, что уже немало.

У венгров есть несколько самородков, уже достигших уровня взрослой сборной в юном возрасте - это Милош Керкез, Андраш Немет и Петер Барат. Поэтому с ними казахстанской молодежи играть вряд ли придется. Среди тех, кто все еще играет за команду U-21, можно отметить игрока "Пармы" Ботонга Балога, в прошлом сезоне Серии А отыгравшего в трех встречах. Также Венгрия сможет рассчитывать на молодого голкипера "Вест Хэма" Кристиана Хедьи, который отыграл больше 60 матчей в первенстве резервистов АПЛ и чемпионате Англии до 18 лет.

В составе сборной Мальты до 21 года выделить кого-либо трудно. Там тоже есть несколько молодых футболистов, которые уже заиграны за взрослую национальную команду, но их имена вряд ли о чем-то вам скажут. Несмотря на скромный ценник и малоизвестность футболистов, мальтийцев не стоит недооценивать, ведь на Евро хотят попасть все.

Отметим, что молодежный чемпионат Европы-2025 пройдет летом 2025 года в Словакии. Ранее о результатах жеребьевки высказался старший тренер молодежной сборной Казахстана Нурдаулетов.

Фото: Instagram/aliyarr.m (1), ФК "Актобе" (2), ФК "Вильярреал" (3), ФК "Саутгемптон" (4-5), ФК "Андерлехт" (6), ФК "Ньюкасл" (7)©️

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