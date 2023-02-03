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В сборной Казахстана отреагировали на попадание в "группу смерти" отбора на Евро-2025

В сборной Казахстана отреагировали на попадание в "группу смерти" отбора на Евро-2025
©КФФ

Старший тренер молодежной сборной Казахстана U21 Кайрат Нурдаулетов оценил итоги жеребьевки отборочного этапа Чемпионата Европы-2025, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на КФФ.

Сборная Казахстана U-21 попала в группу B вместе с командами 

"Я думаю, в нашей группе собрались хорошие соперники. Со сборными Испании, Бельгии и Шотландии мы уже недавно встречались. Думаю, прошлые матчи сыграют нам в помощь. Венгрия – одна из сильнейших соперников. Можно ответить последние успешные результаты этой сборной. У сборной Мальты также с каждым годом растет уровень. Ждем интересных матчей в нашей группе. Это будет большим опытом для наших молодых футболистов. Верю, что покажем хорошую игру.

Я не думаю, что у нас будут легкие матчи в группе. Однако, на ряду с сильными качествами соперника, мы знаем и об их недостатках. У сборных Шотландии и Бельгии не поменялись тренера. Думаю, мы отлично знакомы с их тактиками и стилями игры.

В 10-18 числах февраля мы отправимся в Турцию, где ознакомимся и просмотрим футболистов на учебно-тренировочных сборах. Наша главная цель - воспитать игроков для Национальной сборной. Хотим подготовить таких футболистов, как Астанов, Самородов и Жумабек", - заявил Нурдаулетов.

Отборочные матчи пройдут с марта 2023-го по ноябрь 2024 года. Победители групп и три лучших обладателя вторых мест (без учета результатов против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.

Финальная стадия ЧЕ-2025 пройдет в Словакии.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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