|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2018
|Иртыш-М
|
|
|
|
|
|12 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
|
32
|
6+0
|
|
2
|
|1600
|10 (17)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|18
|5 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
21
|
21+6
|
+2/-0
|
2
|
|1489
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
2
|
2+0
|
+1/-0
|
|
|51
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-21)
|
1
|
1+0
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
25
|
4+1
|
+2/-0
|
3
|
|1161
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
4
|
1+0
|
|
|
|121
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Аксу-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|8 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|45
|6 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
15
|
3+0
|
+0/-1
|
2
|
|1036
|13 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
1
|
2+0
|
+2/-0
|
|
|90