 Z4YsU9luK1oaDIvnvC2jkZFJCQZwMXJnKXbIZPK8
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Футбол

Алишер Ажимов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе зщ 12
Актобе-М зщ 12
Казахстан (U-21) зщ
Дата рождения
29 мая 2001 (20 лет)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
71
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

7

246
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

3

193
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

11 (16)
Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017 Казахстан (U-16)

5

1

259 3 (4)
10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017 Казахстан (U-17)

3

69 2 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

1

270 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-17)

2

Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018 Казахстан (U-17)

4

1

163 3 (3)
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М

38

1+0

4

3312 14 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

29

2+0

3

1531 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

2
Вторая лига Казахстана 2019 Актобе-М

2

1+0

170 15 (17)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1

270 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

12

0+3

1

864 1 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

7

0+1

2

525 6 (14)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

1

8 5 (5)
Вторая лига Казахстана 2021 Актобе-М

6

1+0

1

540 9 (11)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

3

1

65 4 (4)
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus