|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
7
|
|
|
|
|246
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|193
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
|
|
|
|
|11 (16)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
5
|
|
|
1
|
|259
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|69
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
1
|
|270
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
1
|
|163
|3 (3)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
38
|
1+0
|
|
4
|
|3312
|14 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
29
|
2+0
|
|
3
|
|1531
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|2
|Вторая лига Казахстана 2019
|Актобе-М
|
2
|
1+0
|
|
|
|170
|15 (17)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|270
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
12
|
0+3
|
|
1
|
|864
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
7
|
0+1
|
|
2
|
|525
|6 (14)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|8
|5 (5)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Актобе-М
|
6
|
1+0
|
|
1
|
|540
|9 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
3
|
|
|
1
|
|65
|4 (4)