Молодежная сборная Казахстана попала в "группу смерти" отбора на Евро-2025

Сегодня, 2 февраля, состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы по футболу-2025 среди молодежных команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки были составлены семь групп с шестью командами и две группы с пятью.
Сборная Казахстана попала в группу В, где ее соперниками будут Венгрия, Шотландия, Мальта, Бельгия и Испания.
За выход в финальную стадию поборются 15 команд. Сборная Словакии сыграет в финальной стадии на правах хозяев.
Отборочные матчи пройдут с марта 2023-го по ноябрь 2024 года. Победители групп и три лучших обладателя вторых мест (без учета результатов против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию.
Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.
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