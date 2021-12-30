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Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом
©Octagon League
Новости спорта Единоборства Смешанные

2021 год подарил фанатам смешанных единоборств немало зубодробительных и принципиальных поединков с участием казахстанских бойцов. И далеко не всегда болельщики наблюдали за тем, что ожидали увидеть до начала боя. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию топ-5 сенсационных результатов боев за 2021 год. 

Для этого было рассмотрен целый ряд боев в отечественных и мировых промоушенах. Выбор пал как на те поединки, где казахстанцы одерживали победу, так и на те, где неожиданным образом уступали. Одна важная деталь - мы не расставляли бои по позициям, а лишь объединили их в общий топ-5.

Дебют Оспанова в PFL

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом. Фото 1

В июне опытный полулегковес Арман Оспанов (11-4) наконец попробовал свои силы за океаном. Дебют в известной лиге PFL у него не задался, хотя болельщики верили и ждали от "Сункара" победы. К слову, после первого раунда казахстанец даже вел по судейским запискам, но в итоге проиграл жестким нокаутом во второй пятиминутке. Соперником Оспанова был экс-боец UFC Крис Уэйд (20-7).

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Уверенный выход на замену от Ескараева

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом. Фото 2

Что-то невероятное в августе сотворил Олжас Ескараев (10-4). Тогда в Алматы проводился совместный турнир местной Octagon League и известным азиатским промоушеном Brave CF. За пять дней до боя один из спортсменов выбыл из строя, и заменить его изъявил желание Ескараев. Идеальный момент, ведь это домашний турнир и терять нечего, так как напротив будет экс-чемпион Brave CF Лукас Мартинс (20-6).

В итоге Олжасу удалось совершить невероятную сенсацию - он задушил Мартинса во втором раунде. Еще сильнее делает результат этого боя нереальным тот факт, что всего за три недели до этого Ескараев проиграл решением Каныбеку Жаныбек Уулу (11-8) на турнире Naiza FC.

Восхождение Кудайбергенова в статусе чемпиона

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом. Фото 3

В конце июня боец легкого веса Naiza FC Ильдар Кудайбергенов (5-0) стал новым чемпионом организации. Он вышел в клетку в качестве претендента и сумел удивить публику, победив действующего на тот момент чемпиона и своего соотечественника Фаниля Рафикова (20-5). Все судьи насчитали уверенную победу Ильдара - 49:46.

Вчера, 29 декабря, Кудайбергенов провел первую защиту пояса, так же уверенно разобравшись на полной дистанции с Серикбаем Ходжабаевым (11-6).

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Сенсационная победа над экс-чемпионом

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом. Фото 4

В конце августа на турнире лиги Naiza FC одну из главных побед в своей карьере добыл легковес Ходжабаев, которого вчера победил в титульнике Кудайбергенов. Но каким образом этот титульник Серикбай получил? Разумеется, что благодаря этой самой победе, которую мы сейчас вспомним еще раз.

Соперником бойца из Актау был российский файтер, экс-чемпион лиги M-1 Global в полулегком весе Хамзат Далгиев (11-4). На тот момент многие считали, что именно Далгиев вскоре подерется за пояс, но забыли учесть, что и у Ходжабаева есть свое мнение на этот счет.

В третьем раунде поединка Серикбай задушил соперника, совершив яркий апсет. Так казахстанец заслужил второй титульный шанс за календарный год.

Билет за попадание в UFC был так близок

Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом. Фото 5

В сентябре казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (9-4) провел долгожданный бой на Претендентской серии Даны Уайта. Победителям на этих турниров, как правило, дается шанс показать себя в UFC, поэтому опытный Веретенников был заряжен на победу и получение контракта.

Но соперником Николая был молодой, голодный и непобежденный боец из Эквадора Майкл Моралес (12-0). Разница в десять лет и уровень подготовки к поединку стали причинами того, что именно Моралес победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Отметим, что за несколько месяцев до этого сам президент UFC Дана Уайт сделал исключение для Веретенникова. Во время личной встречи он сказал, что казахстанец уже немолод для попадания в промоушен через Претендентскую серию, но для Николая будет исключение. Во многом это случилось благодаря другу и спарринг-партнеру Веретенникова - топовому бойцу UFC Бенеилу Дариушу (21-4-1).

Интересно, что непобежденный Моралес, "отобравший" мечту у Веретенникова, дебютирует в UFC уже в следующем месяце - 22 января. Это случится на номерном ивенте UFC 270.

Казахстанский боец мощно нокаутировал бразильца на турнире Naiza FC

Фото: PFL (1), Octagon League (2), Naiza FC (3,4), DWCS (5)©️

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Метки:
MMA UFC Naiza FC Оспанов Арман Рафиков Фаниль Веретенников Николай Казахстан

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