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Кровавая рубка казахстанцев: небитый чемпион Naiza FC уверенно защитил пояс

Кровавая рубка казахстанцев: небитый чемпион Naiza FC уверенно защитил пояс
©Naiza FC
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстанский боец смешанного стиля Ильдар Кудайбергенов (5-0) добыл очередную победу и защитил пояс чемпиона в легком весе. Это случилось на заключительном турнире в году Naiza FC 36 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это была первая защита пояса для Ильдара, завоевавшего титул в июне этого года. Соперником Кудайбергенова был его соотечественник из Актау Серикбай Ходжабаев (11-6). 

Титульный поединок завершился победой представителя команды Arlan MMA Pro Team единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Все судьи отдали предпочтение действующему обладателю пояса - 50-46, 50-46, 49-46.

Для Кудайбергенова это пятая победа в пяти боях на профессиональном уровне. Что касается Ходжабаева, то он уже в третий раз бился за пояс чемпиона лиги Naiza FC, и во второй раз в этом году - однако во всех случаях файтер из Актау уступил. 

Напомним, что в соглавном событии вечера яркую победу одержал казахстанец из наилегчайшего веса Асу Алмабаев (14-2).

Подробнее о жизни и карьере Кудайбергенова можно прочитать в нашем материале:

Семь лет в тюрьме, возвращение и чемпионство. История лучшего легковеса NFC Ильдара Кудайбергенова

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Метки:
MMA Naiza FC Казахстан Актау Алматы Алмабаев Асу

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