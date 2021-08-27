Казахстанец задушил российского бойца и сотворил сенсацию на турнире в Алматы

Казахстанский боец смешанного стиля Серикбай Ходжабаев (11-5) одержал досрочную победу на турнире NFC 33, проходящем в Алматы. В соглавном событии вечера он встретился с россиянином Хамзатом Далгиевым (11-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, проходивший в легком весе, завершился победой Ходжабаева в третьем раунде удушением сзади. Начиная со второго раунда казахстанский файтер контролировал происходящее в клетке и предпринимал несколько опасных попыток сабмишена.

Для Серикбая это вторая победа подряд и 11-я в карьере. Теперь на его счету девять финишей и семь побед сдачей соперника.

Напомним, что в январе этого года Ходжабаев предпринял попытку стать чемпионом организации, но проиграл единогласным решением судей Фанилю Рафикову (19-5).

Отметим, что 30-летний Далгиев провел дебютную схватку в NFC. Ранее он хорошо зарекомендовал себя в промоушене М-1 Global.

Ранее на этом же турнире первое поражение в карьере потерпела казахстанка Асем Жакенова (2-1).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!