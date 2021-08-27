Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC

Боец из Казахстана Асем Жакенова (2-1) провела свой очередной бой в лиге Naiza Fighting Championship. Это случилось на турнире NFC 33 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке предварительного карда 37-летняя Жакенова в рамках наилегчайшего веса встретилась с россиянкой Валерией Карыгиной (3-5-1).

Бой завершился победой представительницы России раздельным решением судей - двое отдали победу ей, а третий - Жакеновой. Практически на протяжении всех 15 минут противостояние развивалось в стойке. Обе показали свои умения в ударной технике, но за Карыгиной было давление и отличные атаки с ног.

Отметим, что Жакенова, потерпевшая первое поражение в карьере, имеет звание мастера спорта по рукопашному бою, а также кандидата в мастера спорта по дзюдо и самбо. Боец из Семея является многократной чемпионкой Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта. На протяжении многих лет Асем служит в армии по контракту в должности разведчика-снайпера.

Напомним, что хедлайнерами этого турнира станут бойцы легчайшего веса - экс-файтер UFC из России Григорий Попов (13-4) и казахстанец Сержан Сапаргалиев (3-6).

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