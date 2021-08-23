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Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА

Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА
©NFC
Новости спорта Единоборства Смешанные

В пятницу, 27 августа, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам NFC 33. Корреспондент Vesti.kz подготовил традиционный анонс главных событий недели в ММА с участием казахстанских спортсменов.

Очередной турнир лиги NFC станет главным и важнейшим событием для казахстанских бойцов в ближайшие дни. В 12 поединках ивента выступят 11 представителей Казахстана.

Особо выделяется главное событие вечера, в котором казахстанец Сержан Сапаргалиев (3-6) из легчайшего веса разделит октагон с экс-бойцом UFC из России Григорием Поповым (13-4).

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В со-главном событии вечера казахстанский файтер легкого веса, бывший претендент на пояс чемпиона организации Серикбай Ходжабаев (10-5) встретится с россиянином Хамзатом Далгиевым (11-3). Для 30-летнего бойца из Ингушетии это будет дебют в NFC. 13 из 14 проведенных поединков Хамзата прошли в крупных лигах М-1 Global и АСВ (ныне - АСА).

Еще один интригующий бой главного карда пройдет в среднем весе. В нем 30-летний казахстанец Мурад Абдурахманов (7-1), все свои победы добывший досрочно, проверит на прочность 32-летнего россиянина Магомеда Мутаева (13-3-0-1).

В легчайшем весе Айдын Кодеков (9-3) встретится с небитым российским соперником Руфани Валиевым (7-0), который в этом году дебютировал в NFC с победы сабмишеном.

В предварительном карде турнира свой второй бой в лиге проведет Асем Жакенова (2-0). Ее соперницей будет представительница России Валерия Карыгина (2-5-1).

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

Турнир NFC 33 пройдет в Алматы в пятницу, 27 августа. Начало - в 19:00 по местному времени. В прямом эфире все бои покажут на YouTube-канале организации.

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Метки:
MMA UFC Казахстан Россия Алматы

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