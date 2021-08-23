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Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1

Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1
©instagram/asu_zulfikar57
Новости спорта Смешанные UFC

27-летний казахстанский файтер из команды DAR Team Pro Асу Алмабаев (13-2) еще громче заявил о себе на прошедших выходных, первенствовав на совместном турнире организаций Octagon League и Brave CF в Алматы. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему бойца уже хоть сейчас можно подписывать в UFC.

В субботу боец наилегчайшего веса провел долгожданный дебютный поединок в лиге Brave, который до этого уже откладывался. Соперником на домашнем ивенте стал известный файтер из Украины Александр Доскальчук (10-3).

Это был бой не только между двумя сильными соперниками, но и битва двух бывших чемпионов крупного промоушена М-1 Global. На счету Асу перед этим боем было восемь побед кряду, а у Александра имелась серия из семи выигрышей. 

Более того, в мае 2018 года Доскальчук техническим нокаутом победил другого известного бойца из Казахстана Армана Ашимова (11-3-1). Досрочно взяв верх над соперником, украинец провел первую успешную защиту пояса в М-1. 

Перед схваткой с Алмабаевым Александр не выступал аж с ноября 2018 года. За это время его успели подписать в UFC, а затем расторгнуть контракт из-за найденных в организме запрещенных веществ. Следовательно, была и дисквалификация. Отбыв ее, Доскальчук решил попробовать себя в прогрессирующей лиге Brave.

Вывеска у противостояния Алмабаева и Доскальчука была что надо. На самом деле многие сходятся во мнении, что этот бой более чем тянул на главное событие вечера, но в итоге там состоялось другое противостояние, в рамках которого казахстанец Нуржан Акишев (11-4) потерпел второе поражение кряду, уступив единогласным решением Тэ Кюн Киму (9-0) из Южной Кореи.

Поединок между Алмабаевым и Доскальчуком завершился досрочно - во втором раунде казахстанец задушил соперника, "забрав" у того спину. Эта виктория стала девятой подряд для Асу, который в последний раз проигрывал в апреле 2017 года. Из этих девяти побед лишь три не завершались финишами.

Теперь Алмабаев, который уже был чемпионом и в М-1, и в NFC, побил сильного соперника, уже признанного в свое время лигой UFC. О своих намерениях и целях попасть в промоушен Асу говорил уже давно, и достижение всего этого лишь приближается. 

Некоторое время назад боец заявлял, что рассчитывает стать частью крупнейшей ММА-организации не раньше середины 2022 года. Если придерживаться намеченного плана, то, вероятно, Алмабаев собирается преследовать определенные цели и в Brave. За это время можно добраться и до титульника и стать чемпионом. Но это при сильном желании и понимании того, что UFC подождет.

Но по тому уровню, который демонстрирует в клетке Алмабаев, становится ясно, что и сейчас он вполне сумел бы навести шороху в UFC. Там, к слову, в его весе выступает Жалгас Жумагулов (14-5). Статус звезды отечественного ММА у Жалгаса есть, но если смотреть на картину объективно, то нелегко будет назвать его лучшим казахстанским бойцом наилегчайшего веса сейчас. Алмабаев в некоторых аспектах выглядит даже сильнее, но полная проверка будет им пройдена уже тогда, когда он окажется за океаном.

Отметим, что, готовясь к поединку с Доскальчуком, Алмабаев важную часть лагеря провел в США, в зале American Top Team. Рядом с ним тогда находились соотечественники Жумагулов и Сергей Морозов (17-5).

Видео сенсационной победы, или как казахстанский боец сделал самый большой апсет в истории Brave 

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Метки:
MMA UFC Казахстан Жумагулов Жалгас Морозов Сергей

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