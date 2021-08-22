Казахстанец по прозвищу "Бизон" проиграл небитому проспекту в главном бою турнира Brave CF 53 в Алматы

Главный бой турнира Brave CF 53 в Алматы завершился поражением казахстанского бойца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках полулегкого веса Нуржан Акишев по прозвищу "Бизон", ранее проигравший в своем дебютном поединке под эгидой промоушена, встречался с непобежденным проспект азиатского промоушена из Южной Кореи Тэ Кюн Кимом.

Казахстанец с первых секунд бросился в атаку, чем, казалось, поразил соперника. Но довести до досрочной победы не смог, а Ким перехватил инициативу. В итоге бойцы обменивались атаками, но, судя по разбитому лицу Акишева, удары его оппонента были точнее. В итоге по итогам трех раундов судьи единогласно отдали предпочтение проспекту из Южной Кореи.

Для Акишева это был второй бой в Brave и второе поражение.

Напомним, что ранее на турнире свои первые бои в лиге выиграли Василий Тахтай и Асу Алмабаев, а победу нокаутом одержал Азат Максум.

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