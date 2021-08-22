Казахстанский боец после четырехлетнего простоя вырубил соперника на турнире Brave в Алматы

Казахстанский боец Василий Тахтай одержал победу на турнире Brave CF 53 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой стал со-главным событием шоу. Соперником Тахтаая стал бразилец Роджер Сампайо, а встречались они в промежуточном весе до 73 килограммов.

Для Тахтая эта победа стала девятой в смешанных единоборствах и первой под эгидой промоушена Brave CF. При этом он более четырех лет не выходил в клетку, а последний бой провел в апреле 2017 года. Но и у соперника был трехлетний простой.

Уже в первом раунде Тахтай смог потрясти соперника, но тому каким-то чудом удалось дотянуть до следующей пятиминутки. После перерыва казахстанец продолжил избиение соперника, в итоге провел удушающий прием и бой был остановлен.

Напомним, что ранее также с досрочной победы в лиге дебютировал Асу Алмабаев, а победу нокаутом одержал Азат Максум.

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