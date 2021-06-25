"Казахстанский МакГрегор" потерял пояс чемпиона NFC в кровавой битве из пяти раундов

Казахстанский боец Ильдар Кудайбергенов (4-0) стал новым чемпионом в легком весе лиги NFC. В главном поединке турнира NFC 31 он оказался сильнее Фаниля "Ногая" Рафикова (19-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все пять раундов. Единогласным решением судей победу одержал претендент на пояс Кудайбергенов - 49-46.

Ильдару удалось удивить многих болельщиков. Для него это был первый пятираундовый поединок, но боец нисколько не устал, а продолжал давить на действующего обладателя титула.

Кудайбергенов нанес травму ноги Рафикову в стартовых раундах, отбив ногу лоукиками. Также Ильдар контролировал соперника в партере, не дав тому ни шанса.

Таким образом Рафиков не сумел защитить свой пояс, который он завоевал полгода назад.

Напомним, что ранее Фаниля успели прозвать "казахстанским МакГрегором" за умелое использование трештока во время раскрутки боев.

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