Видео нокаута, или как казахстанец наказал российского бойца за дерзость на дуэли взглядов

В сети появилось видео нокаута в исполнении непобежденного казахстанского легковеса Азамата Бакытова (7-0) на турнире NFC 31. Он завершил поединок уже спустя минуту после его начала, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Противником Бакытова был боец из Дагестана (Россия) Бекхан Умаров (3-1), который проиграл в первый раз в своей профессиональной карьере.
За день до турнира именно Умаров и Бакытов устроили драку после церемонии взвешивания и "лицом к лицу".
Отметим, что после победы Бакытов вызвал на бой действующего обладателя чемпионского пояса Фаниля Рафикова (19-4).
Прямую трансляцию турнира можно посмотреть по этой ссылке.
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