Российский боец устроил драку с казахстанцем на дуэли взглядов

Участники шоу казахстанской лиги Naiza Fighting Championship - NFC 31, которое пройдет 25 июня в Алматы, устроили драку во время дуэли взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент произошел между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Бекханом Умаровым. Последний толкнул Азамата, с чего и началась потасовка.
Напомним, что основным украшением турнира станет главный бой вечера - титульная схватка между казахстанцами - чемпионом легкого веса Фанилем Рафиковым, которого уже успели запомнить с прозвищем "казахстанский МакГрегор" за использование трештока, а также претендентом Ильдаром Кудайбергеновым.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!