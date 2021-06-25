Титульник с главным трештокером Казахстана и бой сестры Рахмонова. Прямая трансляция и кард турнира NFC 31

Димаш Тулегенов

Сегодня, 25 июня, в Алматы состоится 31-й турнир по смешанным единоборствам лиги Naiza Fighting Championship (NFC). Ивент будет представлен десятью интересными поединками с участием 13 казахстанских бойцов. В главном событии вечера будет оспорен титул чемпиона в легком весе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде NFC 31, составе участников, времени начала боев и прямой трансляции поединков.

Пять боев пройдут в рамках прелимов, а еще столько же - в главном карде турнира. Зрителей будет ждать сразу четыре казахстанских дерби, когда два соотечественника постараются победить друг друга. Также на турнире выступят четыре представителя России и по одному бойцу из Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

по столичному времени начнется предварительный кард. Первыми в клетку зайдут казахстанские бойцы легчайшего веса(0-0) и(0-1). Лишь за день до турнира стало известно, что Малаев заменит другого казахстанца(0-1).

Следом еще дважды подряд встретятся по два казахстанца, только уже в наилегчайшем весе - Болат Заманбеков (1-0) и Думан Нутрлеуов (0-1), и в полусреднем - Руслан Безиев (3-0) и Курбан Ибрагимов (2-0). У Безиева и Ибрагимова есть опыт выступлений в российских лигах.

В четвертом бою пройдет единственный женский поединок всего ивента. В нем казахстанка Сора Рахмонова (1-0), являющаяся родной младшей сестрой бойца UFC Шавката Рахмонова (13-0), встретится с россиянкой Вероникой Борисовой (0-0).

Для 22-летней Рахмоновой это будет второй бой в карьере. В январе она дебютировала с победы удушением на NFC 28. Что касается 19-летней россиянки, то она является победительницей Кубка мира по рукопашному бою. Для нее это будет дебют в профессиональном ММА.

Закроет предварительный кард бой в полутяжелом весе между(Кыргызстан, 0-2) и(Казахстан, 0-0).

Начало главного карда запланировано на 21:00. Сначала в октагоне появятся полулегковесы - казахстанец Нуржан Жолдыбай (6-3) и россиянин Арсен Бальянц (12-4). Представитель России возглавлял турнир NFC 30 в апреле. В титульном поединке он уступил казахстанцу Николаю Самусеву (7-0).

Затем казахстанско-российское противостояние продолжится в наилегчайшем весе. Опытный(Казахстан, 10-3) встретится с(Россия, 9-1).

В восьмом бою вечера сойдутся файтеры из Армении и Азербайджана - Варшам Геворгян (8-3) и Эльнар Ибрагимов (16-5). Здесь же самым большим успехом будет, если все пройдет в рамках спортивного поединка и без какой-либо политики. Этот бой очень сильно ждут как в Армении, так и в Азербайджане.

В соглавном поединке вечера пройдет еще один интересный бой - в легком весе казахстанец(6-0) встретится с россиянином(3-0). Оба не знают поражений и уже продемонстрировали свою волю к победе. На церемонии "лицом к лицу" файтеры устроили драку.

Главное событие вечера пройдет также в легком весе, в нем встретятся казахстанцы - действующий чемпион NFC, боец команды(19-4), а также его соотечественник, претендент на пояс(3-0).

У Рафикова есть неофициальное прозвище "казахстанский МакГрегор", а официальное - "Ногай". Для него это будет первая защита пояса в организации.

В конце января Фаниль стал чемпионом NFC, после чего бросил несколько громких вызовов, один из которых был адресован Куату "Найману" Хамитову (21-7-1).

Полностью кард выглядит следующим образом:

Прямая трансляция турнира будет осуществляться на официальном YouTube-канале NFC . Эфир можно будет посмотреть ниже:

Также напомним, что на этой неделе в UFC свой второй бой проведет непобежденный полусредневес Рахмонов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!