Бой Рахмонова и топовые тяжи. Кард турнира UFC Vegas 30 - о главных событиях и прямой трансляции

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир самого популярного ММА-промоушена мира - UFC Vegas 30. Этот ивент подготовил для фанатов со всего мира 13 интересных поединков. О самом главном на предстоящем событии UFC - в материале корреспондента Vesti.kz.
Одной важной деталью будет то, что из 26 бойцов, которые примут участие на турнире, лишь трое являются рейтинговыми. Двое из них сойдутся в главном противостоянии вечера - это тяжеловесы Сирил Ган (3) и Александр Волков (5). В предварительном карде также выступит Джулия Авила (15), замыкающая рейтинг женского легчайшего веса.
Самое интересное для казахстанцев начнется в шестой схватке прелимов - это поединок между Шавкатом Рахмоновым (13-0) и Мишелом Празересом (26-3). Битва непобежденного проспекта из Казахстана и опытного мастера джиу-джитсу из Бразилии начнется ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Сам же предварительный кард возьмет свое начало еще в 23:00.
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Главный кард вечера боев начнется в 02:00 по столичному времени. В первой же схватке встретятся легковесы - бразилец Ренато Мойкано (14-4-1) и англичанин Джей Герберт (10-2).
В декабре прошлого года бывший топовый полулегковес Мойкано проиграл жестким нокаутом уроженцу Казахстана, представляющему Кыргызстан, Рафаэлю Физиеву (9-1). Предстоящий бой станет первым для Ренато с того момента.
Что касается Герберта, то он провел в UFC лишь один поединок, проиграв его техническим нокаутом.
В четвертом бою главного карда, ориентировочно в 03:30, схлестнутся два представителя легчайшего веса - мощный бразилец Раони Барселос (16-1) и сильный файтер из Дагестана (Россия) Тимур Валиев (17-2-0-1).
Барселос идет на серии из девяти побед, он не проигрывал с 2014 года. В последнем поединке Раони единогласным решением победил ливанца Халида Таху (13-3-0-1), с которым в июле должен будет встретиться казахстанец Сергей Морозов (16-5). Также у Барселоса уже есть опыт поединков с бойцами из Дагестана. В декабре 2019 года он победил Саида Нурмагомедова (14-2).
Что касается Валиева, то он не знает поражений с 2016 года. Ранее он успешно выступал в лиге PFL, а с прошлого года является бойцом UFC. Тимур представляет команду Dagestan Fighter, к которой также относятся известные бойцы Забит Магомедшарипов (18-1), Магомед "Тигр" Магомедов (18-1) и другие.
В соглавном поединке вечера, который начнется примерно в 04:00, схлестнутся тяжеловесы Таннер Бозер (Канада, 19-8-1) и Овинс Сен-Прю (США, 25-15).
Бозер идет на серии из двух поражений, но и Сен-Прю в последнем поединке уступил. Овинс сменил весовую категорию, поднявшись в тяжелый вес, поэтому для Бозера ситуация будет более привычной. В последних пяти боях у обоих файтеров одинаковая статистика - две победы при трех неудачах.
Главное событие вечера запланировано на 04:30. В нем столкнутся топовые тяжеловесы Ган (Франция, 8-0) и Волков (Россия, 33-8).
Сирил присоединился к промоушену в августе 2019 года, тогда в его рекорде были скромные 3-0. Но менее чем два года Ган довел свою идеальную статистику до 8-0. Уже сейчас боец из Парижа - один из претендентов на пояс чемпиона.
Волкову 32 года, он на полтора года старше соперника. Боец из Москвы идет на серии из двух побед, нокаутировав с октября 2020 года Уолта Харриса (13-10-0-1) и Алистара Оверима (47-19-0-1).
Этот поединок можно назвать претендентским. Но пока все еще нет информации, с кем проведет первую защиту пояса чемпион Фрэнсис Нганну (16-3).
Полностью кард турнира UFC Vegas 30 выглядит следующим образом:
Посмотреть поединок Шавката и остальных бойцов можно будет по подписке UFC Fight Pass. Альтернативный вариант - приобрести подписку на телеканал UFC ТВ через платформу TV-Com.
Напомним, что на этой неделе пройдет еще два турнира с участием казахстанских файтеров.
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