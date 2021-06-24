Бой Рахмонова и топовые тяжи. Кард турнира UFC Vegas 30 - о главных событиях и прямой трансляции

Димаш Тулегенов

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир самого популярного ММА-промоушена мира - UFC Vegas 30. Этот ивент подготовил для фанатов со всего мира 13 интересных поединков. О самом главном на предстоящем событии UFC - в материале корреспондента Vesti.kz.

Одной важной деталью будет то, что из 26 бойцов, которые примут участие на турнире, лишь трое являются рейтинговыми. Двое из них сойдутся в главном противостоянии вечера - это тяжеловесы Сирил Ган (3) и Александр Волков (5). В предварительном карде также выступит Джулия Авила (15), замыкающая рейтинг женского легчайшего веса.

Самое интересное для казахстанцев начнется в шестой схватке прелимов - это поединок между Шавкатом Рахмоновым (13-0) и Мишелом Празересом (26-3). Битва непобежденного проспекта из Казахстана и опытного мастера джиу-джитсу из Бразилии начнется ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Сам же предварительный кард возьмет свое начало еще в 23:00.

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Главный кард вечера боев начнется впо столичному времени. В первой же схватке встретятся легковесы - бразилец(14-4-1) и англичанин(10-2).

В декабре прошлого года бывший топовый полулегковес Мойкано проиграл жестким нокаутом уроженцу Казахстана, представляющему Кыргызстан, Рафаэлю Физиеву (9-1). Предстоящий бой станет первым для Ренато с того момента.

Что касается Герберта, то он провел в UFC лишь один поединок, проиграв его техническим нокаутом.

В четвертом бою главного карда, ориентировочно в, схлестнутся два представителя легчайшего веса - мощный бразилец(16-1) и сильный файтер из Дагестана (Россия)(17-2-0-1).

Барселос идет на серии из девяти побед, он не проигрывал с 2014 года. В последнем поединке Раони единогласным решением победил ливанца Халида Таху (13-3-0-1), с которым в июле должен будет встретиться казахстанец Сергей Морозов (16-5). Также у Барселоса уже есть опыт поединков с бойцами из Дагестана. В декабре 2019 года он победил Саида Нурмагомедова (14-2).

Что касается Валиева, то он не знает поражений с 2016 года. Ранее он успешно выступал в лиге PFL, а с прошлого года является бойцом UFC. Тимур представляет команду Dagestan Fighter, к которой также относятся известные бойцы Забит Магомедшарипов (18-1), Магомед "Тигр" Магомедов (18-1) и другие.

В соглавном поединке вечера, который начнется примерно в, схлестнутся тяжеловесы(Канада, 19-8-1) и(США, 25-15).

Бозер идет на серии из двух поражений, но и Сен-Прю в последнем поединке уступил. Овинс сменил весовую категорию, поднявшись в тяжелый вес, поэтому для Бозера ситуация будет более привычной. В последних пяти боях у обоих файтеров одинаковая статистика - две победы при трех неудачах.

Главное событие вечера запланировано на. В нем столкнутся топовые тяжеловесы Ган (Франция, 8-0) и Волков (Россия, 33-8).

Сирил присоединился к промоушену в августе 2019 года, тогда в его рекорде были скромные 3-0. Но менее чем два года Ган довел свою идеальную статистику до 8-0. Уже сейчас боец из Парижа - один из претендентов на пояс чемпиона.

Волкову 32 года, он на полтора года старше соперника. Боец из Москвы идет на серии из двух побед, нокаутировав с октября 2020 года Уолта Харриса (13-10-0-1) и Алистара Оверима (47-19-0-1).

Этот поединок можно назвать претендентским. Но пока все еще нет информации, с кем проведет первую защиту пояса чемпион Фрэнсис Нганну (16-3).

Полностью кард турнира UFC Vegas 30 выглядит следующим образом:

Посмотреть поединок Шавката и остальных бойцов можно будет по подписке UFC Fight Pass . Альтернативный вариант - приобрести подписку на телеканалчерез платформу TV-Com

Напомним, что на этой неделе пройдет еще два турнира с участием казахстанских файтеров.

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