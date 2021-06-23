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Трехраундовые битвы и удушения в стиле Резникова. Как проходили бои соперника Рахмонова по UFC

Трехраундовые битвы и удушения в стиле Резникова. Как проходили бои соперника Рахмонова по UFC
Мишел Празерес. Фото: MMA Junkie©
Новости спорта Смешанные UFC
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В ночь на воскресенье, 27 июня, казахстанец Шавкат Рахмонов (13-0) проведет второй бой в UFС, а его соперником будет 39-летний бразилец Мишел Празерес (26-3). Корреспондент Vesti.kz собрал видео самых запоминающихся поединков с участием бразильского ветерана, которому уже вскоре предстоит схватка с заряженным на успех казахстанцем.

Поединок против Майрбека Тайсумова (27-6) был третьим в UFC для Празереса. Он состоялся в марте 2014 года. У Мишела на тот момент в промоушене была одна победа и единственное поражение. Что касается россиянина, то у него за плечами было четыре успешных поединка кряду. Эта схватка продлилась все 15 минут (описываем без спойлеров).

В следующем бою Празереса ждало противостояние с молодым, 22-летним американцем Кевином Ли (18-6). Тогда было трудно понять, для кого это будет испытанием, то ли для проверенного годами Мишела, которому пришлось бороться с напором молодого и голодного оппонента, то ли для Ли, который значительно уступал в плане опыта. Этот поединок также продлился все три раунда.

Далее была еще более равная битва с соотечественником Валмиром Лазаро (19-7). Здесь решения судей разделились. Дополнительные 15 минут в карьерную копилку Празереса.

В сентябре 2016 года Мишел встретился с будущим претендентом на пояс UFC Гилбертом Бернсом (19-4). На тот момент Бернсу уже было 30 лет, и у него было несколько ярких выступлений в октагоне UFC. Это был хороший бой двух бразильцем, который завершился по истечении 15 минут.

Вот здесь уже не будем ничего скрывать. Это прекрасный финиш в исполнении Празереса. Два раза в карьере он побеждал удушением "север-юг", который так мастерски исполняет казахстанский боец Артем Резников. Одну из таких побед Мишел одержал в марте 2017 года над американцем Джошуа Беркманом (28-18-0-1). Беркман старше Празереса на год. Последние шесть боев в карьере он проиграл.

Отметим, что турнир UFC Vegas 30 состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). Рахмонов и Празерес разделят клетку в ночь с субботы на воскресенье, ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана.

Ранее мы вспомнили о том, как проводили свои вторые поединки в UFC другие казахстанцы.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Бразилия США Лас-Вегас Резников Артем

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