Бой Рахмонова в UFC, титульник "казахстанского МакГрегора" и не только. Что будет на этой неделе в ММА?

Димаш Тулегенов

Новая неделя в мире ММА преподнесет для казахстанских болельщиков много ярких событий. Долгожданные схватки состоятся и в казахстанских лигах, и в крупнейшем мировом промоушене UFC. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В пятницу, 25 июня, в Алматы пройдет яркое шоу казахстанской лиги Naiza Fighting Championship - NFC 31. Основным украшением турнира станет главный бой вечера - титульная схватка между чемпионом легкого веса Фанилем Рафиковым (19-4), которого уже успели запомнить с прозвищем "казахстанский МакГрегор" за использование трештока, а также претендентом Ильдаром Кудайбергеновым (3-0).

Также уже анонсировано участие еще 11 казахстанских бойцов, причем некоторые будут биться друг с другом. Особый интерес вызывает и поединок с участием(1-0), родной сестры казахстанского бойца UFC.

Полностью файт-кард турнира, который начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, выглядит следующим образом:

В ночь с субботы на воскресенье, 27 июня, проведет свой второй бой в UFC брат Соры - Шавкат Рахмонов (13-0). Непобежденный файтер выступит впервые с октября, когда он ярко дебютировал в промоушене.

Соперником Рахмонова будет опытный, 39-летний бразилец Мишел Празерес (26-3). Подробнее о нем можно прочитать в этой ссылке.

Главным событием вечера на турнирев Лас-Вегасе (Невада, США) станет поединок в тяжелом весе между небитым французом(8-0) и(33-8) из России.

Бой Рахмонова состоится ориентировочно в 01:00 ночи по времени Нур-Султана.

В воскресенье, 27 июня, в Шымкенте состоится 66-й турнир лиги Alash Pride FC. Это будет совместный ивент с лигой Turan FC. По последним данным, событие включит в себя 11 поединков, в которых выступят сразу 12 казахстанских файтеров.

Изначально биться на этом турнире должен был и бывший временный чемпион M-1 Global в наилегчайшем весе Арман Ашимов (11-3-1). Но в итоге бойцу помешала старая травма, из-за которой он снялся с турнира.

В последний раз Ашимов выходил в клетку в августе 2019 года, победив единогласным решением на M-1 Challenge 104.

Кард турнира Alash Pride FC 66 выглядит следующим образом:

Напомним, ранее на Vesti.kz вышло эксклюзивное интервью

Фото: UFC Russia©️

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