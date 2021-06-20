Хабиб Нурмагомедов - эксклюзивное интервью: о турнире в Алматы, уровне казахстанцев в UFC и бешбармаке с кониной

Димаш Тулегенов

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший профессиональную карьеру в октябре 2020 года, дал эксклюзивное интервью для Vesti.kz. Он стал почетным гостем в Алматы на 37-м турнире лиги Eagle Fighting Championship (EFC) - организации, которая ему принадлежит с декабря прошлого года. Ивент состоялся в пятницу, 18 июня.

В интервью российский боец ответил на несколько вопросов о своем визите в Алматы, местных файтерах лиги EFC, а также уделил внимание казахстанцам, выступающим под эгидой UFC. Кроме того, Нурмагомедов выразил надежду, что уже через несколько лет у Казахстана будет новое, еще более сильное поколение бойцов смешанного стиля.

- Хабиб, добро пожаловать в Казахстан! Это ваш не первый визит, но впервые вы приезжаете сюда в качестве владельца лиги EFC. Мы помним, что ранее здесь устраивали шоу GFC, но EFC - это новая лига, новая история. Как вам атмосфера этого турнира?

- Да, я не первый раз здесь и, надеюсь, что не последний. Мы хотим приехать в Казахстан, но в другую часть страны - в город Атырау. Планируем это в октябре-ноябре. Атмосфера здесь всегда царит такая живая, болельщики, всегда приятно приезжать сюда, проводить турниры в Казахстане. Но и не только они, кое-какие мероприятия у меня были здесь пару лет назад. Где-то в пятый-шестой раз я прилетел в Алматы, и всегда тепло, хорошо встречают.

- Вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. На пресс-конференции вы тоже говорили, что если получится до конца 2021 года, то вы проведете еще один турнир в Казахстане. Рассматриваете ли еще какие-то города, помимо Атырау? Может быть, столицу - Нур-Султан?

- Ну можно было бы в Нур-Султане тоже провести, но есть ребята, наши друзья из Атырау. Они так настойчиво просят провести у них (улыбается). Люди ждут, болельщики. Да, это как очередь, если так можно выразиться. Следующий турнир у нас пройдет в Дагестане, потом в Бишкеке, затем Нижнем Новгороде, в Татарстане… Почти уже заключили договор с Грузией о проведении турнира в Тбилиси. Потом уже, скорее всего, приедем в Атырау.

- Хотелось бы спросить о казахстанских бойцах, выступающих в EFC. В частности, при вас уже бился за пояс Руслан Сариев, но, к сожалению, проиграл. Также Жасулан Акимжан, которого вы отмечали на пресс-конференции. Что скажете о прогрессе казахстанских бойцов, выступающих в вашей лиге?

- Жасулан и Сариев хорошо растут. Они, так скажем, выходцы, воспитанники нашей лиги, хорошо выступают. Вот Сариев потерпел неудачу в бою за пояс, но я думаю, что если в августе он вернется на победную серию, то можно будет устроить ему реванш за титул в Атырау, потому что, как я понял, он местный там. И Жасулан будет сегодня драться, будем смотреть, болеть (интервью было сделано до боя Акимжана на EFC 37 - прим. ред.). Я лично буду за него болеть, и, скорее всего, если он выиграет, то тоже будет претендентом на пояс. Это не просто из-за того, что он из Казахстана и что мы здесь проводим турнир. Этот человек заслужил. Если он выиграет, то он станет следующим претендентом.

Казахстанец Жасулан Акимжан нокаутировал соперника за полторы минуты на турнире Хабиба

- Его часто связывают с теми словами, которые о нем сказал Абдулманап Магомедович во время прямого эфира одного из турниров (отец Хабиба был комментатором на одном из ивентов - прим. ред.).

- Да, отец всегда за него болел, переживал. Я не знаю, что их связывало. Но я смотрел этот бой, слушал комментарии, было слышно, что отец за него сильно переживает.

- Если кому-то из казахстанцев удастся стать чемпионом вашей лиги, то можно ли надеяться, что EFC будет трамплином для UFC, и бойцам не придется доказывать свою состоятельность через другие организации?

- EFC - одна из лучших лиг в СНГ, и мы уже подписали отсюда в UFC двух человек - Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова. Следующий у нас на очереди тяжеловес, наш чемпион Ризван Куниев. Если не ошибаюсь, в сентябре он будет участвовать в шоу Dana White’s Contender Series. Они его пригласили. Если он победит, то попадет в UFC. Так что нельзя сказать, что это трамплин, но если человек стремится уехать за океан, чтобы драться в лучшей лиге мира… В нашем виде спорта UFC - это как Олимпиада. Если человеком интересуется UFC и боец сам хочет подраться там, то даже если у нас есть контракт с ним, мы его отпускаем. Зачем его здесь держать? У нас на постсоветском пространстве бойцов хватает, очень сильных и крепких ребят. Так что тех, кем интересуется UFC, мы готовы отпускать. Но в другие [конкурирующие] лиги мы их не отпускаем, организация должна быть одной из лучших в мире, заокеанской. Если лига в нем заинтересована, готова сделать ему визу, предоставить платформу, где выступают лучшие бойцы мира, то мы не против.

- Что касается UFC, то у Казахстана уже есть несколько представителей. В частности, Сергей Морозов. И вы секундировали своего брата Умара во время его дебютного поединка. Сейчас намечается бой Морозова, которого вы лично знаете, с Халидом Тахой, с которым вы также знакомы. Как вам этот бой и как оцените шансы Сергея на успех?

- Я дал бы 50 на 50. Халида знаю и Сергея знаю. Морозов к нам много раз приезжал на сборы, я с ним уже давно знаком, лет семь-восемь. Даже не знаю, за кого здесь болеть… И за Серегу я переживаю, и за Халида. Но самое главное, чтобы травм не было у ребят. Пусть победит сильнейший, будем смотреть. Это довольно жесткий вид спорта, поэтому самое главное - избежать травм, чтобы ребята подрались и выявили сильнейшего.

- На пресс-конференции вы также отметили тот факт, что казахстанскому ММА есть куда расти, сказали о пяти-шести годах отставания от развития российских смешанных единоборств. В чем именно, можете конкретизировать? Может быть, тренерский подход, либо элементарно не хватает опытных диетологов… В чем нужно расти казахстанскому ММА?

- Ну если так посмотреть, где-то три-четыре года назад в казахстанском ММА произошел бум, массово молодежь начала заниматься. У нас, в России, такой бум произошел где-то в 2008 году. Я помню, когда лигу М-1 начали показывать по телевидению, и туда реально стремились пробиться много ребят. Думаю, что казахстанскому ММА нужно лишь время. И тренеры будут, и бойцы будут, и уровень будет. Просто нужно время, нужно проводить турниры, должны открываться определенные клубы. Еще больше ребят должно начать заниматься, а уже между собой будет конкуренция, и лучшие из них будут выходить на мировую арену, чтобы побеждать там. У вас уже есть определенные бойцы: тот же Морозов, Жалгас Жумагулов, Дамир Исмагулов, Шавкат Рахмонов, Артем Резников. У вас хорошие и крепкие ребята, которые могут на мировом уровне конкурировать с лучшими бойцами мира. Но это только начало. Я думаю, что то поколение, которое придет после них, будет намного лучше. Не в обиду этим ребятам, но так оно и бывает, время нам показывает.

- Еще один вопрос. Вы уже хорошо знаете нашу страну, но при этом ежегодно вы посещаете много других государств, где вас всегда встречают по-особенному. Но чем отличается гостеприимство Казахстана от других стран? Вы приезжаете сюда и, может быть, уже знаете, что ожидать такого, чего вы не встретите в другом месте.

- Просто мясо начинается с шести утра (улыбается). Бешбармак, конина, баранина. Я им говорю: "На завтрак дайте что-нибудь молочное". Я и так не высыпаюсь, целый день встречи, а потом еще до утра кушаешь… Очень хорошо встречают. Знаете, в Казахстан уже как к себе домой прилетаю, очень много близких ребят, друзей, братьев, которые поддерживают, спасибо им большое! И для Казахстана, для ребят, для молодежи… Если какая-нибудь поддержка нужна - я всегда рядом. Сами бойцы, которые приезжали к нам, они знают. Сколько людей к нам приезжало на сборы в 2012-2016 годы, много раз мы вместе тренировались. Всегда рядом, так что удачи вам, берегите себя!

Ранее стало известно о том, что топовый боец UFC Мовсар Евлоев будет представлять Казахстан.

Фото: EFC (1,2,4), UFC (3)©️

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