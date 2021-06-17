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"Рахмоновым не ограничиваетесь". Хабиб - о первом чемпионе UFC из Казахстана, развитии ММА и своем турнире

У него есть квартира и бизнес в Алматы.

"Рахмоновым не ограничиваетесь". Хабиб - о первом чемпионе UFC из Казахстана, развитии ММА и своем турнире
Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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В пятницу, 18 июня, на "Алматы Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Champiomship - EFC 37. В преддверии этого события владелец организации, непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Vesti.kz. В ходе беседы он назвал сильнейших казахстанцев в UFC и рассказал о перспективах своего промоушена в Казахстане.

- Начнем с того, что я не первый раз в Казахстане. Много раз прилетал, не первый турнир, проводимый нами в Алматы. Нас встречают очень хорошо, побывали в некоторых местах, отдохнули. Приглашаем всех на завтрашний турнир.

- Будут ли турниры EFC проводиться в Казахстане постоянно?

- В год один раз точно. Если в этом получится еще раз, то в конце дома попробуем.

- Когда казахстанец сможет стать чемпионом UFC?

- У Шавката Рахмонова один бой в UFC, еще много работы предстоит. Но Шавкатом казахстанский ММА не ограничивается. Я вижу, что ваши смешанные единоборства на пять-шесть лет отстают от российских. Да, у России сейчас нет чемпионов промоушена, но есть много тех, кто к этому близок. Вам еще нужно расти и расти. Я думаю, лет через семь-восемь у вас будут чемпионы, если этот вид спорта продолжит развиваться.

- Возможно ли проведение турнира EFC совместно с одной из казахстанских лиг?

- Сейчас нет такого интереса. В прошлом году проводили с Fight Nights, но в данный момент в этом направлении мы не двигаемся.

- Как вы оцениваете шансы казахстанцев на этом турнире?

- Как я знаю, у вас будет драться парень Жасулан [Акимжан]. По другим я точно не знаю, пара человек получили травмы. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал, если рассматривать выступления казахстанцев. Будем смотреть, все условия для побед есть. 

- Как вам Алматы?

- Прекрасно. Я прилетаю сюда, меня очень хорошо встречают, кормят. У меня очень хорошие отношения с местными. Алматы напоминает Дагестан, у нас тоже высокие горы. 

- У вас здесь дом есть?

- Дом? Квартира есть, бизнес. В чужой огород не лезь (улыбается).

Полное видео пресс-конференции можете посмотреть в нашем Instagram-аккаунте:

Отметим, что это первый турнир лиги Хабиба, который пройдет в Казахстане. Vesti.kz покажут его эксклюзивно в интернете на территории Казахстана. За новостями можно следить здесь.

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Алматы Рахмонов Шавкат Турнир Хабиба в Алматы

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