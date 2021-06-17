"Я бы на его месте вырубил пару блогеров". Прилетевший в Алматы Хабиб дал совет Головкину

Димаш Тулегенов

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей пресс-конференции в Алматы ответил на вопросы о казахстанском боксере Геннадии Головкине, сообщает корреспондент Vesti.kz. Известный файтер дал несколько советов.

"С Геной, да, я знаком, один раз виделся. За карьерой слежу, боксер мирового уровня. Можно один бой сделать, заработать денег на свою старость, и закончить. Это мой личный совет. Я считаю, что после 35 лет не стоит человеку заниматься в таких видах спорта, особенно в легких весах. У него есть семья, впереди жизнь, бизнес. Бокс - более травматичный вид спорта, чем ММА. Если в единоборствах могут быть проблемы с суставами, то в боксе - с головой. Правильно было бы побить блогеров, заработать. Я бы на его месте вырубил пару блогеров. Думаю, что сейчас не стоит драться с молодыми львами, такими как Канело", - отметил Хабиб.

Также дагестанский чемпион высказался о перспективах Головкина в ММА:

"Головкин в ММА? Я думаю, что у него уже возраст, и он не смог бы сейчас показать себя там", - заключил Нурмагомедов.

В пятницу, 18 июня, в Алматы на "Алматы Арене" состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Нурмагомедова Eagle Fighting Champiomship - EFC 37. Хабиб станет специальным гостем. Vesti.kz покажут этот турнир эксклюзивно в интернете на территории Казахстана. За новостями можно следить здесь.

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