Казахстанец Жасулан Акимжан нокаутировал соперника за полторы минуты на турнире Хабиба

Казахстанец Жасулан Акимжан одержал досрочную победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37 в Алматы, который проводится под эгидой лиги звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником бойца из Нур-Султана стал россиянин Роман Авдал. Поединок продлился всего полторы минуты и завершился досрочной победой Акимжана, нанесшего сопернику удар по ноге, после которого тот не смог подняться.
(Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️)
Напомним, что сам Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира.
Ранее в рамках турнира Дияр Нургожай забил бразильца всего за 52 секунды, также победу одержал Санжар Адилов, а поражения потерпели Виталий Радионов и Исатай Темиров.
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