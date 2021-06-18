Казахстанский боец Адилов одержал победу на турнире Хабиба в Алматы

Казахстанский боец Санжар Адилов одержал победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37 в Алматы, который проводится под эгидой лиги звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Champiomship, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником представителя Караганды был Ильмиямин Джавадов (Махачкала, Россия). По итогам трех пятиминутных раундов Адилов выиграл единогласным решением судей. Для него эта победа стала третьей подряд.
"Всем братьям и болельщикам из Казахстана большой рахмет", - сказал Адилов после победы, попросив организаторов устроить ему поскорее титульный поединок.
Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира.
Ранее в рамках турнира поражения потерпели казахстанцы Виталий Радионов и Исатай Темиров.
Vesti.kz показывают EFC 37 эксклюзивно в интернете на территории Казахстана.
EFC 37: Прямая трансляция турнира с участием Хабиба в Алматы
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