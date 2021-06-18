EFC 37: Прямая трансляция турнира с участием Хабиба в Алматы

Сегодня, 18 июня, на "Алматы Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Champiomship - EFC 37. Это событие посетит специальный гость турнира, президент организации, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

Vesti.kz покажут этот турнир эксклюзивно в интернете на территории Казахстана. Начало прямой трансляции 18 июня в 17:00 по времени Нур-Султана.

Кард ивента включит в себя 13 поединков, главным из которых станет противостояние президента EFC Шамиля Завурова (39-6-1) по прозвищу "Лев Дагестана" и Рикардо Тирлони (21-8) из Бразилии.

В этот вечер свои поединки проведут пять казахстанцев: Виталий Радионов (0-0), Дияр Нургожай (5-0), Исатай Темиров (9-3-1), Санжар Адилов (6-1-1) и Жасулан Акимжан (6-2).

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

1. Виталий Радионов (Караганда, Казахстан) vs Шамиль Магомедов (Махачкала, Россия).

2. Дмитрий Михайлиди (Омск, Россия) vs Рамин Султанов (Баку, Азербайджан).

3. Ахубег Омаров (Махачкала, Россия) vs Баймурат Сайтиев (Бишкек, Кыргызстан).

4. Жора Айвазян (Краснодар, Россия) vs Жиргалбек Эмилбеков (Бишкек, Кыргызстан).

5. Шахбан Алхасов (Махачкала, Россия) vs Юрий Ермоленко (Белгород, Россия).

6. Дадахон Хасанов (Ташкент, Узбекистан) vs Раджабали Файзидини (Душанбе, Таджикистан).

7. Дияр Нургожай (Алматы, Казахстан) vs Вадим Литвин (Минск, Беларусь).

8. Исатай Темиров (Атырау, Казахстан) vs Денис Измоденов (Екатеринбург, Россия).

9. Санжар Адилов (Караганда, Казахстан) vs Ильмиямин Джавадов (Махачкала, Россия).

10. Тьяго Бонифацио (Рио-де-Жанейро, Бразилия) vs Валерий Грицутин (Кисловодск, Россия).

11. Михаил Малютин (Санкт-Петербург, Россия) vs Умиджон Мусаев (Душанбе, Таджикистан).

12. Жасулан Акимжан (Нур-Султан, Казахстан) vs Роман Авдал (Новороссийск, Россия).

13. Шамиль Завуров (Махачкала, Россия) vs Рикардо Тирлони (Флорианаполис, Бразилия).

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. В апреле "Алматы Арена" стала участником проекта Ashyq, это значит, что турнир EFC 37 будет доступен любителям смешанных единоборств с подтвержденным безопасным статусом при условии 20-процентной заполняемости зала.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайте "Алматы Арены", а также на Ticketon.kz и Zakazbiletov.kz.

EFC была создана в декабре 2020 года после покупки Хабибом лиги GFC. После смены названия и руководства лига планирует значительно расширить географию своих турниров, захватывая не только страны СНГ, но и дальнее зарубежье.

Напомним, что в 2019 году "Алматы Арена" принимала турнир лиги Gorilla Fighting Championship - GFC 23.

Фото: EFC©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!