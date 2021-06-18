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Казахстанец проиграл брату звезды Bellator в дебютном бою в ММА на турнире Хабиба в Алматы

Он провел свой первый бой.

Казахстанец проиграл брату звезды Bellator в дебютном бою в ММА на турнире Хабиба в Алматы
Виталий Радионов. Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец Виталий Радионов потерпел поражение на турнире по смешанным единоборствам EFC 37, который в Алматы проводит лига звезды UFC Хабиба Нурмагомедова - Eagle Fighting Champiomship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Караганды проводил свой первый бой в ММА. Его соперником по дебюту стал Шамиль Магомедов (Махачкала, Россия) - брат известного российского бойца Bellator Магомеда "Тигра" Магомедова, который побеждал Петра Яна.

Поединок продлился три пятиминутных раунда. Единогласным решением судей победу в нем одержал Магомедов.


(Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️)

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира.  

Vesti.kz показывают EFC 37 эксклюзивно в интернете на территории Казахстана.

EFC 37: Прямая трансляция турнира с участием Хабиба в Алматы

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Метки:
Турнир Хабиба в Алматы Алматы MMA Нурмагомедов Хабиб

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