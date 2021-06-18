Казахстанец Темиров потерпел поражение на турнире Хабиба в Алматы

Казахстанский боец Исатай Темиров потерпел поражение на турнире по смешанным единоборствам EFC 37 в Алматы, который проводится под эгидой лиги звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Champiomship, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником представителя Атырау был россиянин Денис Измоденов. Поединок продлился три раунда по пять минут. По его итогам судьи раздельным решением отдали победу сопернику Темирова.
Для казахстанца это поражение стало вторым подряд. Измоденов же прервал серию из двух проигрышей.
(Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️)
Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира. Ранее в рамках турнира с поражения в ММА дебютировал казахстанец Виталий Радионов, он уступил Шамилю Магомедову - брату известного российского бойца Bellator Магомеда "Тигра" Магомедова.
Vesti.kz показывают EFC 37 эксклюзивно в интернете на территории Казахстана.
EFC 37: Прямая трансляция турнира с участием Хабиба в Алматы
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