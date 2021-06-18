Казахстанец за 52 секунды забил бразильца на турнире Хабиба в Алматы

Казахстанский боец Дияр Нургожай одержал победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37, сообщает корреспондент Vesti.kz. Шоу проходит в Алматы и является номерным лиги Eagle Fighting Champiomship, принадлежащей звезде UFC Хабибу Нурмагомедову.

Изначально Нургожай должен был драться с Вадимом Литвиным из Минска (Беларусь). Но буквально перед боем у него сменился соперник. Алматинский боец вышел в клетку против опытного бразильца Сержио де Соуза (18 побед и 21 поражение), который принял поединок на коротком уведомлении.

Нургожай проводил свой шестой бой в ММА. Во всех пяти предыдущих он одержал победы. Не стал исключением и этот поединок. Причем он затратил на победу менее минуты, удосрочив соперника. На 52-й секунде боя был зафиксирован технический нокаут.

Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира. Ранее в рамках турнира с победы в ММА победу одержал казахстанец Санжар Адилов, а поражения потерпели Виталий Радионов и Исатай Темиров.

Vesti.kz показывают EFC 37 эксклюзивно в интернете на территории Казахстана.

EFC 37: Прямая трансляция турнира с участием Хабиба в Алматы

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