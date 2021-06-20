Топовый непобежденный боец UFC будет представлять Казахстан

Известный российский боец Мовсар Евлоев перешел в казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, сообщают Vesti.kz. В ее составе он будет представлять в UFC Казахстан.

По словам спортсмена, ему предложили хорошие условия, однако он решил выступать за клуб на безвозмездной основе

27-летний Евлоев - обладатель лучшего рекорда без поражений среди всех текущих бойцов UFC. На его счету 15 побед без единого проигрыша.

Он занимает 13 место в рейтинге полулегкого веса и станет первым казахстанским бойцом, который входит в рейтинги UFC.

Также Евлоев сотрудничает с известным казахстанским менеджером Саятом Абдрахмановым.

"Будучи ингушом, я в первую очередь представляю в UFC свой малый народ. Безусловно, я также представляю Российскую Федерацию, так как являюсь гражданином России. Как Вы знаете, для любого вайнаха Казахстан является второй родиной.

Я рад представившейся возможности внести свой личный вклад в укреплении дружеских, братских отношений вайнахского и казахского народов, которые сложились благодаря нашим предкам и предстоит нести нам молодому поколению наших народов.

С сегодняшнего дня я также представляю Казахстан в составе команды Arlan Pro. Эта команда помогает многим спортсменам. Команда предложила мне хорошие условия, однако по милости Всевышнего, у меня всего достаточно, и выступление в этой команде для меня, в первую очередь, дело братства, и поэтому я решил представлять клуб Arlan Pro на безвозмездной основе", - написал Евлоев в своем Instagram.

Напомним, что был чемпионом лиги М-1 Global. В феврале 2018 года он досрочно победил казахстанца Сергея Морозова (16-5).

Свой последний бой в UFC Евлоев провел 13 июня, победив канадца Хакима Даводу.

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