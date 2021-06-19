Огненная концовка от казахстанцев, победа президента и довольный Хабиб. Как прошел турнир EFC 37 в Алматы

Димаш Тулегенов

В Алматы завершился турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship - EFC 37. Организация, владелец которой является Хабиб Нурмагомедов, впервые провела свой ивент на территории Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о ходе турнира, его гостях и атмосфере.

Событие включило в себя 12 поединков с участием пяти представителей Казахстана. Поэтому зрителям, пришедшим на трибуны, было за кого болеть и искренне переживать. На "Алматы Арену" запустили 20 процентов от общей вместимости сооружения, что составляет 2400 человек.

В первом же поединке встретились два дебютанта - карагандинец Виталий Радионов (0-1) и россиянин Шамиль Магомедов (1-0) из Дагестана. Радионов старался навязать конкуренцию в стойке, но Шамиль, являющийся младшим братом известного файтера Магомеда "Тигра" Магомедова (18-1) из Bellator, оказался сильнее. Он победил единогласным решением судей.

В следующих боях своих болельщиков обрадовали непобежденные(6-0) из России и(6-0) из Азербайджана. Людей на трибунах становилось все больше, а из числа гостей уже можно было выделить известного бойца UFC (18-1), брата Хабиба(13-0) и другого россиянина(22-3).

В четвертом поединке вечера в клетку вышел еще один казахстанец(9-4-1). Казахстанский файтер в упорном бою уступил россиянину(9-8). Для полусредневеса из Атырау это, к сожалению, второе поражение в двух схватках под эгидой EFC.

Следом свой идеальный рекорд улучшил россиянин(7-0), одолевший единогласным решением судей кыргызстанца(7-3).

Затем зрители дождались своего момента - победы казахстанского бойца. Ее подарил поклонникам Санжар Адилов (7-1-1), одолевший единогласным решением Ильмиямина Джаватова (6-3) из России. Казахстанскому файтеру было нелегко, но он продемонстрировал собственное превосходство над оппонентом.

К тому моменту, когда трибуны заполнились практически до разрешенного максимума, уже успели победить и экс-чемпион организации(11-1) из Армении, и(12-8) из России.

Закрывал предварительный кард вечера бой с участием небитого казахстанца Дияра Нургожая (6-0). Он добыл свою очередную, шестую победу, и вновь финишем. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы нокаутировать противника из Бразилии. К этому времени на арену уже прибыл главный гость ивента Хабиб.

Главный кард был открыт противостоянием опытнейшего россиянина(37-14) и(13-6) из Таджикистана. Все завершилось по истечении отведенных 15 минут победой 39-летнего Малютина единогласным решением судей.

Для Михаила это было первое выступление за полтора года.

Со-главное событие вечера для многих казахстанцев было главным. Ведь там бился любимец публики(7-2). Этого файтера выделяет сам Хабиб, а в свое время им восхащился легендарный тренер и отец "Орла". В этот вечер Акимжан сполна оправдал все надежды болельщиков и доказал, что доверие Хабиба действительно заслужено.

На второй минуте поединка он завершил бой против россиянина Романа Авдала (15-9) техническим нокаутом. После боя Жасулан признался, что Хабиб что-то сказал о титульном поединке. Возможно, что перформанс Акимжана так впечатлил Нурмагомедова, что теперь владелец EFC даст казахстанцу возможность побиться за пояс чемпиона.

В принципе, Жасулан знает, чего хочет. Он сам заявляет о чемпионских амбициях и не делает ни шага назад.

Зрители явно не успели отойти от чувства эйфории после боя Акимжана, поэтому главное событие вечера, в котором принимал участие президент EFC(40-6-1), - воспринималось проще.

"Лев Дагестана" сделал свое дело, добыв досрочную победу в предпоследнем поединке в своей карьере. 36-летний россиянин нокаутировал бразильца Рикардо Тирлони (21-9) во второй пятиминутке.

Турнир прошел позитивно. Довольны были и бойцы, и гости, и организаторы ивента. Казахстанские болельщики могли приуныть в самом начале после неудач Радионова и Темирова, но их быстро привели в чувства победы Адилова, Нургожая и Акимжана.

Теперь Хабиб намекает на проведение еще одного турнира EFC в этом году. Такую возможность он допустил на предтурнирной пресс-конференции.

На территории Казахстана давненько не проводилось ничего похожего. Турнир известной лиги, да еще и со зрителями, а также с большим количеством приглашенных гостей. Казахстанским любителям смешанных единоборств могут позавидовать много иностранцев, которые о таких мероприятиях могут лишь мечтать. Поэтому этот момент ценен и важен.

Не пропустите на Vesti.kz эксклюзивное интервью с Хабибом Нурмагомедовым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

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