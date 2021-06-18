Президент лиги Хабиба Нурмагомедова одержал досрочную победу в главном бою на турнире в Алматы

Ветеран российских смешанных единоборств Шамиль Завуров, являющийся президентом лиги Eagle Fighting Championship, владельцем которой является непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, провел бой в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок против представителя Бразилии Рикардо Тирлони стал для "Льва Дагестана" 47-м в профессиональной карьере. Он возглавил турнир EFC 37.
Секундировал Завурова сам Хабиб, который посетил вечер боев на "Алматы-Арене". Бой завершился во втором раунде - рефери остановил поединок после серии атак со стороны президента лиги.
После победы Завуров заявил в клетке, что проведет еще один поединок - на турнире EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова, а затем завершит карьеру.
(Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️)
Напомним, что в рамках турнира также выступили казахстанские бойцы. Так, Жасулан Акимжан нокаутировал соперника за полторы минуты, Дияр Нургожай за 52 секунды забил бразильца, Санжар Адилов также выиграл досрочно, а поражения потерпели Виталий Радионов и Исатай Темиров.
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