Видео победы за 52 секунды, или как казахстанец забил бразильца на турнире Хабиба

Предлагаем вашему вниманию видео досрочного нокаута от казахстанского бойца Дияра Нургожая.
Как сообщают Vesti.kz, он одержал победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37, организованном лигой Eagle Fighting Championship, принадлежащей непобежденному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Соперником представителя Алматы стал бразилец Сержио де Соуза, который вышел на коротком уведомлении. Нургожай удосрочил его на 52-й секунде.
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