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Видео победы за 52 секунды, или как казахстанец забил бразильца на турнире Хабиба

Видео победы за 52 секунды, или как казахстанец забил бразильца на турнире Хабиба
Фото: instagram.com/nurgozhay_diyar
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Предлагаем вашему вниманию видео досрочного нокаута от казахстанского бойца Дияра Нургожая.

Как сообщают Vesti.kz, он одержал победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37, организованном лигой Eagle Fighting Championship, принадлежащей непобежденному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Соперником представителя Алматы стал бразилец Сержио де Соуза, который вышел на коротком уведомлении. Нургожай удосрочил его на 52-й секунде. 

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Метки:
Алматы MMA Нурмагомедов Хабиб Турнир Хабиба в Алматы

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