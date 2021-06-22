Рахмонов сломает систему? Как казахстанцы проводили вторые бои в UFC

Димаш Тулегенов

В ночь на воскресенье, 27 июня, непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (13-0) проведет свой второй бой в UFC. Турнир UFC Vegas 30 пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). Корреспондент Vesti.kz вспомнил, какими получались для казахстанцев вторые поединки под эгидой известнейшего бойцовского чемпионата.

26-летний Рахмонов, бывший чемпион лиги M-1 Global, дебютировал в UFC 24 октября прошлого года на следующий день после своего дня рождения. На том же турнире UFC 254 свой последний поединок в качестве профессионального бойца провел Хабиб Нурмагомедов (29-0).

В тот вечер перспективный и нацеленный на успех казахстанец по прозвищу "Номад" задушил опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-10-1-2). Теперь, спустя восемь месяцев, Шавкат встретится лицом к лицу с другим ветераном из Бразилии Мишелом Празересом (26-3).

Черный пояс по БЖЖ, победа над Бернсом и допинг. Чем известен следующий соперник Рахмонова в UFC?

Ранее из казахстанцев больше одного боя в промоушене провели Дамир Исмагулов (23-1), Мария Агапова (9-2) и Жалгас Жумагулов (13-5).

В феврале 2019 года Исмагулов в Чехии победил единогласным решением судей испанского проспекта Йоэля Альвареса (18-2). Но здесь есть небольшая деталь, которую необходимо уточнить.

Тогда Дамир в UFC бился под флагом России (он стал казахстанцем с третьего боя в промоушене):

В последующих боях, к примеру, было уже так:

Но победа - есть победа. Дамир оказался сильнее своего соперника и добыл вторую викторию в UFC кряду.

Но после этого вторые поединки казахстанцев ничем хорошим для них не заканчивались. Так, Агапова техническим нокаутом проиграла Шане Добсон (4-5), которую уже уволили из промоушена за отсутствие хороших результатов. После встречи с Добсон Мария была госпитализирована в больницу.

Спустя еще несколько месяцев в клетку вышел Жумагулов. Боец наилегчайшего веса проиграл Амиру Альбази (14-1) единогласным решением судей. Здесь, в отличие от дебютного боя Жалгаса в UFC, споров быть не могло. Оппонент оказался готов куда лучше.

Теперь дело за Рахмоновым, которому будет очень важно завершить серию неудачных вторых боев в UFC для казахстанцев, или, выражаясь по-простому, сломать систему. Многие эксперты считают, что казахстанец является фаворитом, поэтому ждут от него победы. Сумеет ли Шавкат оправдать их надежды, узнаем уже в ночь с субботы на воскресенье, ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана.

Ранее на Vesti.kz вышло эксклюзивное интервью с непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Фото: UFC (1,2,3), Fightnews.info (4)©️

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