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"Легкие деньги". Зарубежный эксперт высказался о втором бое Рахманова в UFC

"Легкие деньги". Зарубежный эксперт высказался о втором бое Рахманова в UFC
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC
Новости спорта Смешанные UFC
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Обозреватель cagesidepress.com Алекс Стивенсон заявил, что в бою Шавката Рахмонова (13-0) с Мишелем Празересом (26-3) можно заработать легкие деньги. В беседе с корреспондентом Vesti.kz эксперт объяснил, почему у соперника казахстанца фактически нет шансов в этом поединке, который может стать для бразильца последним в UFC.

"Казахстанский проспект - просто зверь. Он выглядит самым интересным и многообещающим среди всех новых бойцов. Он моложе на 13 лет, выше и быстрее Празерса. Сколько времени не дрался Мишель. Больше двух лет его не было в "клетке". Это вам не голливудский фильм. В поединке против голодного и злого Шавката у него нет шансов. Я уверен, что это легкие деньги для любого, кто поставит на казахстанца", - отметил Стивенсон.

Их бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США). Для Рахмонова это будет второй поединок в UFC. Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать здесь.

Напомним, что казахстанец дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца - Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2). Для Шавката Празерес станет третьим соперником кряду из Бразилии.

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

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