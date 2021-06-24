"Сложится для Шавката очень непросто". Российский журналист прокомментировал предстоящий бой Рахмонова в UFC

Димаш Тулегенов

Известный российский журналист и инсайдер Игорь Лазорин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz намечающийся поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (13-0) и бразильцем Мишелом Празересом (26-3) в UFC. Он назвал соперника казахстанского проспекта опасным бойцом.

"Празерес - очень опытный и опасный соперник. Он ни разу не проигрывал досрочно, имел внушительную победную серию в UFC. Допускаю, что бой против него сложится для Шавката очень непросто. При этом такой соперник - хорошая возможность для Рахмонова показать весь свой потенциал", - заключил эксперт.

Напомним, что бой между непобежденным Рахмоновым и 39-летним Празересом пройдет в рамках турнира UFC Vegas 30 в ночь на воскресенье, 27 июня. Противостояние начнется ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана.

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